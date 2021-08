Schießt sich diese Schweizer Aktie nun frei?

OC Oerlikon Corporation AG - WKN: 863037 - ISIN: CH0000816824 - Kurs: 11,170 Fr (SIX)

Das Geschäft des Schweizer Industriekonzerns OC Oerlikon gliedert sich in zwei Bereiche: Surface Solutions (Material- und Oberflächenlösungen) und Manmade Fibers (Fertigungstechnologien für synthetische Fasern und Polykondensationsanlagen). Heute hat der Konzern die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und mit diesen den Markt überzeugt.

Verglichen mit dem Vorjahresquartal verdoppelte sich das EBITDA nahezu auf 111 Mio. CHF, was einer Marge von 17,7 % entspricht. Das EBIT schoss im zweiten Quartal auf 58 Mio. CHF in die Höhe. Im Vorjahr kam OC Oerlikon in diesem Zeitraum gerade einmal auf ein EBIT von 6 Mio. CHF. Aufgrund der sehr guten operativen Entwicklung und zweier Übernahmen erhöht das Management den Ausblick für das Gesamtjahr. Erwartet wird nun ein Umsatzanstieg auf 2,65 Mrd. CHF nach 2,35 bis 2,45 Mrd. CHF zuvor. Die EBITDA-Marge soll 16,5 % erreichen (zuvor 15,5-16,0 %). Nach aktuellem Stand könnte OC Oerlikon damit bereits die vom Markt erwarteten Ziele für das Jahr 2022 erreichen. Kein Wunder, dass die Aktie heute Gas gibt.

Wir blicken zunächst auf das übergeordnete Bild. Einen langfristigen Abwärtstrend hat der Wert mit der Kursentwicklung in diesem Jahr hinter sich lassen können und die Trendlinie auch als neue Unterstützung per Pullback bestätigt. Nun stehen die Zeichen gut, dass die mehrwöchige Verschnaupause endet. Die nächsten Etappenziele im großen Zeitfenster liegen bei 11,65 und 13,90 CHF. Die Tiefs bei 9,83 CHF in Verbindung mit dem EMA50 Woche wirken als Support.

OC-Oerlikon-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart wird der heutige Kurssprung noch einmal deutlicher. Auch im kürzeren Intervall überspringt der Titel eine Abwärtstrendlinie und das Zwischenhoch bei 10,79 CHF. Das Hoch bei 11,29 CHF dient nun als Hürde, darüber lauten die Ziele 11,66 und 12,21 bis 12,37 CHF. Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 10,17 CHF an.

Fazit: Bei OC Oerlikon gibt es derzeit die Traumkombination aus starken Fundamentals auf der einen Seite und einem frischen charttechnischen Kaufsignal auf der anderen Seite. Solange 9,80 CHF halten, sind im Big Picture Kurse in Richtung 14 CHF erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. CHF 2,26 2,50 2,66 Ergebnis je Aktie in CHF 0,10 0,40 0,50 KGV 112 28 22 Dividende je Aktie in CHF 0,35 0,35 0,36 Dividendenrendite 3,14 % 3,14 % 3,23 % *e = erwartet

OC-Oerlikon-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)