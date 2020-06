Schott und Gerresheimer wollen genug Verpackungen für Corona-Impfstoff liefern

Frankfurt (Reuters) - Die deutschen Pharmazulieferer Gerresheimer und Schott sind zuversichtlich, mögliche Engpässe bei Verpackungen für Covid-19-Impfstoffe verhindern zu können.

"Wir haben erheblich in weitere Kapazitäten investiert und sind daher optimistisch, dass die Versorgungsziele erreicht werden können", erklärte Schott-Chef Frank Heinricht am Dienstag. Gerresheimer versprach, mehr als üblich in Impfstoff-Verpackungen zu investieren. "Angesichts der sehr herausfordernden Situation einer globalen Pandemie werden wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden alles tun, um alle anstehenden Covid-19-Impfstoffkampagnen zu unterstützen", sagte Gerresheimer-Boss Dietmar Siemssen.

Weltweit hatten Pharmafirmen davor gewarnt, dass ein Engpass bei Verpackungen eine Impfkampagne behindern könnte. Der in Italien ansässige Verpackungshersteller Stevanato betonte in der gemeinsamen Presseerklärung mit Schott und Gerresheimer, die Kapazitäten für Glasfläschchen sei ausgeweitet worden, um die Massenherstellung von Covid-19-Impfstoffen zu unterstützen. "Wir sind uns unserer Rolle bewusst und setzen uns dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten bekommen", sagte Stevanato-Chef Franco Stevanato.

Schott hat nach eigenen Angaben bereits Anfragen für bis zu einer Milliarde Impfstoff-Fläschchen bekommen, wie Heinricht in der vergangenen Woche zu Reuters sagte. Schott ist weltweit der größte Hersteller von Spezialglas.