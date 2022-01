Sedlmayr gibt Dividende bekannt

Die Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN: DE0007224008) aus München will eine Dividende von 29,00 Euro je Aktie zuzüglich eines Bonus von 15,00 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3.080 Euro und unter Zugrundelegung der regulären Dividende (ohne Bonus) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,94 Prozent (1,43 Prozent inkl. Sonderdividende). Vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/21 in Höhe von 32.782.207,50 Euro sollen somit insgesamt 32.308.892,00 Euro ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 473.315,50 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Grundbesitz und sonstigen Immobilienvermögen. Die Immobiliengesellschaft verfügt über Wohn- und Geschäftshäuser in München und - über eine Mehrheitsbeteiligung an der Dinkelacker AG - auch in Stuttgart. Redaktion MyDividends.de