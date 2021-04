Die von Koch Disruptive Technologies angeführte Investition unterstützt Sense bei der beschleunigten Umsetzung seines auf die patientenorientierte Gesundheitsversorgung ausgerichteten Produktportfolios

Sense Biodetection (Sense), gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit einer Serie-B-Finanzierungsrunde Investitionsmittel in Höhe von 50 Mio. US-Dollar beschafft hat, um die Vermarktung seines Produkts VerosTM COVID-19 voranzubringen und die Entwicklung eines Portfolios instrumentenfreier molekularer Schnelltests fortzuführen, die durch eine patientenorientierte, dezentrale Gesundheitsversorgung einen verbesserten Zugang, verlässlichere Ergebnisse und einen höheren Nutzwert eröffnen. Mit der Plattform Veros™ wird eine neue und proprietäre molekulare, schnelle Amplifikationstechnologie eingeführt, mit der eine Vielzahl von tödlichen, kostenintensiven Erkrankungen entdeckt werden kann. Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von Koch Disruptive Technologies (KDT), einer Tochtergesellschaft von Koch Industries Inc., angeführt.

„Diese Serie-B-Runde ist für uns von entscheidender Bedeutung, damit wir die für den Ausbau unserer Plattform Veros erforderlichen Ressourcen beschaffen und dadurch die Verfahren für dezentrale Vor-Ort-Tests revolutionieren können. Sie ist besonders wichtig, da wir dadurch unseren Veros COVID-19-Test vermarkten können, der den Anwendern innerhalb weniger Minuten Ergebnisse in Laborqualität liefert, ohne dass dazu medizinische Instrumente benötigt werden. Dieser Test wird sich als wichtiges Tool für ein effektives Vorgehen beim Ausbruch dieser und auch anderer Krankheiten herausstellen“, so Harry Lamble, CEO von Sense. „Die Partnerschaft mit KDT bietet uns die notwendige Unterstützung, um unsere ehrgeizigen Pläne zum schnellen Ausbau der Produktion und Vermarktung der Plattform Veros umzusetzen und eine umfassende Produktpalette an Tests auf den Markt zu bringen. Das erste Produkt wird dabei der Veros COVID-19-Test sein.“

Mit der Veros-Produktplattform führt Sense eine bahnbrechende neue Klasse molekularer Diagnosetests ein, die die Leistungsfähigkeit von im Zentrallabor durchgeführten PCR-Tests auf einen schnellen, einfach zu handhabenden Einwegtest überträgt. Da die Veros-Produkte weder an ein Instrument noch an ein Lesegerät gebunden sind, können sie auch außerhalb herkömmlicher Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden und so Patienten und Anbietern einen besseren Zugang, verlässlichere Ergebnisse und einen höheren Nutzwert bieten.

„Wir von KDT haben in der Veros-Plattform von Sense ein enormes Potenzial erkannt. Sie wird die Konzeption der Gesundheitsversorgung für medizinische Dienstleister und die Patienten grundlegend verändern und dadurch mehr Wahlmöglichkeiten, einen besseren Zugang und eine qualitativ höherwertige Versorgung ermöglichen. Die Vision von Sense, das Gesundheitssystem durch die flexiblen Vor-Ort-Tests des Unternehmens für eine Vielzahl von Krankheiten zu dezentralisieren, stellt in einer Branche, die reif für radikale Veränderungen ist, einen fundamentalen Wandel dar“, so Chase Koch, President von Koch Disruptive Technologies. „Die fachkundigen Mitarbeiter und die innovative Veros-Plattform von Sense verändern die Gesundheitsversorgung und die Behandlung von Infektionskrankheiten. Wir rechnen damit, dass beim weiteren Wachstum des Unternehmens für seine Technologie noch weitere Anwendungsmöglichkeiten gefunden werden.”

Auch die bisherigen Investoren von Sense – Cambridge Innovation Capital, Earlybird Health, Jonathan Milner und Mercia Asset Management – beteiligten sich an der Serie-B-Finanzierungsrunde.

Über Sense: Sense Biodetection ist ein weltweit tätiges Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Schwerpunkt, Patienten handlungsfähiger zu machen und einen Wandel beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und bei deren Bezahlbarkeit herbeizuführen. Zu diesem Zweck bringt das Unternehmen einfach zu handhabende, molekulare Einwegtests auf den Markt, die schnelle Ergebnisse in Laborqualität liefern und für die keine Instrumente erforderlich sind. Die Produktplattform VerosTM des Unternehmens ermöglicht breit angelegte Testungen, um den Zugang der Patienten zu steigern, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und die Kosten für das Gesundheitswesen zu senken. Sense zeichnet sich durch schnelles Wachstum aus und bereitet die Markteinführung des COVID-19-Tests VerosTM sowie den Aufbau seines Testportfolios für andere Krankheiten vor. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sense-bio.com

Koch Disruptive Technologies (KDT) ist ein herausragendes Investmentunternehmen. Es versetzt Unternehmensgründer in die Lage, zur Schaffung einer besseren Welt beizutragen. KDT bietet ein flexibles, mehrstufiges Investitionskonzept, das sowohl traditionelle Wagnis- als auch Wachstumsphasen umfasst. Wir arbeiten mit prinzipienorientierten Unternehmern zusammen, die transformative Unternehmen aufbauen, den Status Quo radikal verändern und neue Plattformen schaffen. KDT ist eine Tochtergesellschaft von Koch Industries, einem der weltweit größten Privatunternehmen, das einen Umsatz von 115 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und in mehr als 70 Ländern aktiv ist. KDT unterstützt seine Partner dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem es ihnen das Know-how und das Netzwerk von Koch zur Verfügung stellt, maßgeschneiderte Kapitallösungen strukturiert und sich eine langfristige, auf gegenseitigen Nutzen ausgerichtete Haltung zu eigen macht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kochdisrupt.com.

