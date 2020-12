SHAKE SHACK - Dieser Chart ist lecker!

Shake Shack ist eine Schnellrestaurantkette in den USA. Zum Angebot des Unternehmens zählen unter anderem Burger, Hot Dogs, Fritten. Also alles, was das Herz eines Fast-Food-Junkies höher schlägen lässt. Angesichts der aktuellen charttechnischen Verfassung der Aktie dürfte aber auch das ein oder andere Börsianerherz derzeit schneller schlagen.

Die Aktie war vor Corona bereits in einer Korrektur gefangen, die im Coronacrash gipfelte. Seither zeigt der Trend wieder klar aufwärts. Das Überwinden des Zwischenhochs bei 78,48 USD im November unterstrich die Trendumkehr. Nach einigen Wochen der Konsolidierung markierte die Aktie im Dezember weitere Hochs.

Shake-Shack-Aktie (Wochenchart)

Seit knapp zwei Wochen konsolidiert der Wert auf hohem Niveau seitwärts und drückt gegen den Widerstand bei 88,75 USD. Auf Intraday-Basis gelingt heute der Ausbruch er, muss aber noch per Schlusskurs und natürlich in den kommenden Tagen bestätigt werden. Etabliert sich die Aktie über 88,75 USD, wartet das Allzeithoch bei 105,84 USD als mittelfristiges Ziel.

Absicherungen können unter dem Zwischentief bei 74,31 USD in den Markt gelegt werden. Trader, die rein den Ausbruch handeln und Positionen anschließend schnell wieder schließen wollen, können bereits unter dem gestrigen Tief bei 84,69 USD absichern.

Fundamental ist der Titel mit einem dreistelligen KGV jenseits von Gut und Böse bewertet. Insofern ist der Wert vorrangig als Momentumplay zu sehen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 594,52 520,46 724,60 Ergebnis je Aktie in USD 0,61 -0,70 0,15 KGV 146 - 594 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Shake-Shack-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)