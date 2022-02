Shell, ExxonMobil & Co.: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deine Öl-Aktien zu verkaufen?

Shell und ExxonMobil sind als Öl-Aktien im Moment sehr gefragt. Wobei es auch viele andere Kandidaten aus diesem Segment gibt, die von steigenden Ölpreisen profitieren. Mit den Notierungen von Brent und WTI steigen gleichermaßen die Gewinne und freien Cashflows. Sowie zuletzt nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen auch die Dividenden und die Aktienrückkäufe so mancher Aktie.

Für mich stellt sich eine andere Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, seine Öl-Aktien zu verkaufen? Kritische Investoren können jedenfalls einen günstigen Zeitpunkt feststellen. Wobei die Aktien trotzdem weit davon entfernt sind, richtig teuer zu sein.

Öl-Aktien haben jedenfalls einen signifikanten Turnaround mitsamt den steigenden Notierungen von Brent und WTI hingelegt. Alleine die Shell-Aktie ist beispielsweise seit Jahresanfang um 7,5 % gestiegen, innerhalb eines Jahres sogar um 57,8 %. Das ist natürlich bemerkenswert und führt für Investoren, die verkaufen wollen, zu einem günstigen Zeitpunkt.

Warum man seine Öl-Aktien verkaufen möchte und ob überhaupt, das ist eine andere Frage. Die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen sowie von Faktoren wie der OPEC+ und politischen Interessen birgt jedoch ein Risiko. Ein Risiko, das einige Investoren vielleicht nicht mehr bereit sind zu tragen, weshalb sie jetzt bei Aktien wie Shell oder ExxonMobil lieber verkaufen wollen. Und das eben zu guten oder teuren Konditionen tun möchten.

Im Kern gilt jedoch, dass viele Öl-Aktien jetzt trotzdem nicht zu teuer sein. Bleiben die Notierungen von Brent und WTI über der Marke von 80 US-Dollar je Fass, so dürften die Kurs-Gewinn-Verhältnisse nicht bedeutend über 10 liegen. Das könnte weiteres Potenzial und stabile Gewinne sowie freie Cashflows nach sich bringen, wenn die Notierungen von Brent und WTI so hoch bleiben.

Zumal auch die Aktienkurse noch nicht ihr volles Potenzial wieder entfaltet haben. Die neue Shell-Aktie notiert noch immer über 20 % unter ihrem Rekordhoch, trotz rekordhoher Ölpreise. Öl-Aktien können daher weiterhin Potenzial besitzen. Wobei sich stets die Frage stellt, welche Chance es für welches Risiko gibt.

Ein guter Exit-Zeitpunkt …?

Wenn man als Investor daher seinen langfristigen Glauben an Öl-Aktien wie die von Shell oder ExxonMobil verloren hat, so ist der Zeitpunkt zumindest günstig, um erste Verkäufe in Erwägung zu ziehen. Die Schwankungen im Ölmarkt haben jedenfalls im letzten Jahrzehnt signifikant zugenommen, es ging zunächst von einem Extrem ins Nächste. Ob sich das wiederholt, das ist gerade jetzt in dieser weiteren extremen Situation eine andere Frage. Beziehungsweise: Das Wann ist relevant.

Öl-Aktien haben noch Value- und Aufholpotenzial, besitzen jedoch gewisse Risiken, die sich in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Wer das nicht mehr tragen möchte, der kann jetzt die vergleichsweise hohen Kurse zum Anlass nehmen, um eine Verkaufsstrategie zu entwickeln.

Der Artikel Shell, ExxonMobil & Co.: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deine Öl-Aktien zu verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

