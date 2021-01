Shin-Etsu Chemical entwickelt Wärmeleitmaterialien aus Silikon für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und Hybrid-Elektrofahrzeugen

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Präsident: Yasuhiko Saitoh) hat innovative Wärmeleitmaterialien aus Silikon für den Einsatz in Elektrofahrzeugen (Electric Vehicle, EV) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (Hybrid Electric Vehicles, HEV) entwickelt.

Mit der Elektrifizierung von Automobilen wird die Nachfrage nach Wärmeableitungsmaßnahmen für Lithium-Ionen-Batterien sowie für mehrere andere elektronische Steuersysteme zunehmend anspruchsvoller und diversifizierter. Das weltweite beschleunigte Wachstum von Fahrzeugelektrifizierung erfordert die verstärkte Verwendung von Wärmeleitmaterialien in Autoteilen mit immer mehr Anwendungsbereichen. Um diesem veränderten Marktumfeld gerecht zu werden, hat Shin-Etsu Chemical zwei neue Produkte mit einzigartigen Merkmalen entwickelt:

1)





Die „TC-PEN Series“ mit deutlich reduzierter Dichte und weichem Wärmeleitpad, die die Nachfrage nach einem hohem Niveau für EV- und HEV-Anwendungen erfüllt, 2)





Die „TC-SET Series“ mit einem Softpad für hohe Wärmeleitfähigkeit und sehr niedrigen Druckverformungsrest-Eigenschaften.

Aufgrund der niedrigen Dichte, die durch Einsatz unserer eigenen einzigartigen Technologie erreicht wurde, zeichnet sich die „TC-PEN Series“ im Vergleich zu herkömmlichen Produkten durch etwa 15 % weniger Gewicht aus, ohne jedoch gegenüber herkömmlichen Produkten an Wärmeleitfähigkeit und Verarbeitbarkeit einzubüßen. Daher ist das neue Produkt nicht nur leichter, sondern auch flexibler in der Handhabung und somit für die Nutzung als Wärmeabfuhrelement in elektronischen Geräten mit unebenen Oberflächen sowie in großflächigen Teilen wie Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

Für die „TC-SET Series“ konnte die Flexibilität durch geringe Härte und niedrige Druckverformungsrest-Eigenschaften beibehalten werden, was bislang in diesem technischen Bereich nur sehr schwierig zu erreichen war. Daher eignet sich dieses neue Produkt zur Wärmeabfuhr für verschiedene elektronische Geräte in robusten Automobilanwendungen, die aufgrund von Vibrationen und geringen Druckverformungsrest-Eigenschaften eine lange Lebensdauer erfordern.

Neben seinen innovativen Softpads aus Silikon verfügt Shin-Etsu über ein umfangreiches Portfolio anderer Silikon-Wärmeleitmaterialien. Wir bieten verschiedene wärmeleitende Produkte an, wie z. B. Silikongummifolien, Schmierstoffe (Ölmittel), Füllmaterialien und Flüssigkunststoffe (Klebstoffe und Gießmassen). Als Silikon-Hersteller, der Kunden eine große Vielzahl von Silikon-Wärmeleitmaterialien anbieten kann, kann Shin-Etsu Chemical proaktiv auf die Nachfrage nach verschiedenen Wärmeschutzmaßnahmen reagieren.

Gemeinsam mit der Entwicklung dieser neuen Produkte ist es uns möglich, den anspruchsvolleren Wünschen unserer Kunden in Bereichen wie technischer Support für thermische Analysetechnologien besser nachzukommen und wir beginnen mit der Herstellung und Verarbeitung in IATF16949:2016-zertifizierten* Werken.

* IATF 16949:2016 ist der internationale QM-Systemstandard für die Automobilindustrie (International Standard for Automotive Quality Management Systems).

