Shopify-Klon Baozun nach starkem Q2: Wann beginnt hier die Rallye?!

Das Trendthema E-Commerce ist noch lange nicht am Ende. Es existieren zwar inzwischen viele etablierte Platzhirsche. Wer allerdings die Augen offen hält, der wird noch auf junge, dynamische Vertreter stoßen können.

Ein solcher ist beispielsweise die Aktie von Baozun. Hinter diesem Namen steckt eine potenziell ähnliche Wachstumsgeschichte wie die von Shopify. Denn auch der E-Commerce-Dienstleister bietet Shop-Lösungen und weitere Mehrwertdienstleistungen an. Bloß mit einem regionalen Schwerpunkt auf China.

Jetzt hat Baozun jedenfalls frische Zahlen präsentiert. Und, siehe da: Das Wachstum hält an. Lass uns dies im Folgenden einmal etwas näher betrachten und ein bisschen ins Blaue hineinraten, wann denn hier womöglich eine Rallye beginnen könnte. Oder aber eine regelrechte Aufholjagd.

Zahlen, Daten, Fakten

Wie Baozun jetzt verkünden konnte, erzielte der E-Commerce-Dienstleister einen Quartalsumsatz von umgerechnet 304,6 Mio. US-Dollar. Das entsprach im Jahresvergleich einem Wachstum von 26,3 %. Auch bei Baozun ist das Service-Segment erneut der Wachstumstreiber gewesen wie bei Shopify. Hier kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 43,2 % Auf 173,3 Mio. US-Dollar. Mit einem Umsatzanteil von fast 57 % werden auch hier inzwischen die meisten Erfolge in diesem Produktbereich generiert.

Das operative Ergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 22,7 Mio. US-Dollar. Das entsprach einem Plus von 87,2 %, womit Baozun weiterhin in Richtung Profitabilität schreitet. Auf Nicht-GAAP-Basis belief sich dieser Wert sogar auf 26,5 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum von 81,4 % entsprochen hätte. Netto unterm Strich konnte Baozun einen auf die Aktionäre entfallenden Gewinn von 17 Mio. US-Dollar verkünden. Beziehungsweise ein absolutes Ergebnis von 20,7 Mio. US-Dollar, was einem Plus im Jahresvergleich von 73,4 % entspricht.

Im letzten Quartal kam Baozun außerdem auf ein Gross Merchandise Volume von inzwischen über 12,7 Mrd. Yuan. Das entspricht umgerechnet einem GMV von rund 1,84 Mrd. US-Dollar, was zeigt, wie groß das Baozun-E-Commerce-Netzwerk inzwischen ist. Wie gesagt: Eigentlich handelt es sich hierbei um eine vergleichsweise kleine Variante von Shopify.

Baozun und Shopify im Vergleich

Trotzdem liegt bewertungstechnisch weiterhin eine Welt zwischen diesen beiden Vergleichsgrößen: Baozun kommt auf eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 2,45 Mrd. US-Dollar. Gemessen am Quartalsumsatz läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal bei knapp über 2. Für eine derart starke und trendbeständige Wachstumsgeschichte ist das vergleichsweise preiswert.

Vor allem, da Shopify auf einen Börsenwert von 122 Mrd. US-Dollar kommt und das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis des Umsatzes für das zweite Quartal bei fast 44 liegt. Zugegeben: Shopify konnte im zweiten Quartal mit einer stärkeren Umsatzwachstumsrate von 97 % glänzen. Dennoch handelt es sich hierbei um einen gewaltigen Bewertungsunterschied, den man als Foolisher Wachstumsinvestor durchaus einmal kritisch hinterfragen kann.

Vor allem in Anbetracht der vergleichsweise kleinen Ausgangslage und des Wachstumspotenzials im E-Commerce könnte hier eine langfristige Chance versteckt sein. Das sollten Investoren sich vielleicht näher ansehen.

Baozun: Eine intakte E-Commerce-Wachstumsgeschichte!

Die Quartalszahlen zeigen mir eines sehr deutlich: Baozun ist ebenfalls sehr trendstark und kommt solide durch die Zeit des Coronavirus. Die Aktie besitzt derzeit trotzdem keine Lobby. Allerdings könnte sich das ändern, wenn das Wachstum weitere Quartale und Jahre anzieht.

