Sichere 3, 4 & 5 % Dividendenrendite: Ich würde auf diese 3 Aktien setzen!

Mit sicheren Dividendenrenditen ist es derzeit so eine Sache: Viele historisch starke Aktien zeigen seit dem Corona-Crash, dass Ausschüttungen eben nicht sicher sind. Dabei gab es zuletzt viele, selbst historisch starke Beispiele, die ihre Dividenden gekürzt haben.

Dennoch lehne ich mich einmal weit aus dem Fenster. Beziehungsweise zeige dir, bei welchen Aktien ich glaube, dass sie 3, 4 oder 5 % Dividendenrendite ermöglichen könnten. Welche Aktien das sind und was du zu ihnen wissen solltest? Das wird uns jetzt einige Minuten beschäftigen.

Sichere 3 % Dividendenrendite: General Mills

Wenn es um sichere 3 % Dividendenrendite geht, so lehne ich mich noch am wenigsten weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Aktie von General Mills das wohl ermöglichen kann. Derzeit zahlt der US-amerikanische Lebensmittelkonzern 1,96 US-Dollar auf das Gesamtjahr gerechnet an Dividenden aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 64,60 US-Dollar (03.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,03 %. So weit zu den Basics.

General Mills besitzt im Lebensmittelsegment ein attraktives Portfolio von 100 verschiedenen Marken und Produkten. Das führt zu einem hohen Maß an Beständigkeit. Zuletzt sogar zu einem moderaten Wachstum. Gemessen an einem 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,59 US-Dollar ist die Dividende mit einem Ausschüttungsverhältnis von 54,6 % vergleichsweise sicher.

Auch historisch kann General Mills mit viel Stabilität glänzen: Die US-Amerikaner schütten inzwischen seit über 100 Jahren eine Dividende aus. Diese hat sich über einen Zeitraum von 20 Jahren rund verdreifacht. Das könnte zeigen: Stabilität ist kein Problem und Sicherheit sowie Beständigkeit werden großgeschrieben.

Sichere 4 % Dividendenrendite: Realty Income

Wer hingegen sichere 4 % Dividendenrendite sucht, der ist bei Realty Income an einer spannenden Adresse. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt jedenfalls monatlich 0,2335 US-Dollar an die Investoren aus. Das entspricht auf das Gesamtjahr gerechnet und bei einem Aktienkurs von 59,41 US-Dollar einer Dividendenrendite von 4,71 %. Ein ziemlich attraktiver Wert, vor allem, wenn er sicher ist.

Realty Income ist dabei bereits ein historisch sicherer Zahler: 601 monatliche Zahlungen mit 107 Dividendenerhöhungen sind ein starker Indikator für weitere Stabilität. Das umfasst immerhin einen Zeitraum von 50 Jahren. Doch auch operativ spricht vieles für Stabilität und ein weit moderates Wachstum.

In Zeiten des Coronavirus hat Realty Income zuletzt 86,5 % aller Mieten eingesammelt. Ein schwacher Wert? Ja, womöglich, oder eben ein Krisenwert. Trotz dieses operativen Einbruchs bei den Mieten stiegen die Funds from Operations im Quartalsvergleich um 4,9 % auf 0,86 US-Dollar. Das zeigt: Realty Income ist krisenfest. Eine solide Mischung, die mit einer ziemlich attraktiven Dividendenrendite einhergeht.

Sichere 5 % Dividendenrendite: Medical Properties …?

Sichere 5 % Dividendenrendite sind hingegen so ein Thema. Bereits die Dividendenrendite zeigt schon, dass der Markt hier bezüglich der Nachhaltigkeit etwas skeptischer ist. Das sollten Investoren stets berücksichtigen, wenn sie an höhere Ausschütter herangehen wollen. Eine Aktie, die hier dennoch liefern könnte, ist Medical Properties.

Der ebenfalls aus den USA stammende Real Estate Investment Trust zahlt derzeit jedenfalls eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,27 US-Dollar aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 19,90 US-Dollar entspricht das auf das Gesamtjahr gerechnet einer Dividendenrendite von 5,22 %. Das könnte ein ziemlich attraktiver Wert sein.

Medical Properties zahlt dabei seit mehr als sechs Jahren stets eine solide Dividende aus, die überdies von 0,20 US-Dollar pro Vierteljahr auf das derzeitige Niveau gewachsen ist. Im zweiten Quartal konnte der US-REIT seine Funds from Operations im Jahresvergleich um 22,5 % auf 0,38 US-Dollar steigern. Das könnte eine nachhaltige, weiter wachsende Ausgangslage sein.

Medical Properties scheint daher relativ sicher und operativ erfolgreich zu sein. Wirklich krisenbeständig ist der REIT für mich jedoch erst, wenn das Coronavirus endgültig vorbei ist.

3, 4 und 5 % Dividendenrendite gesucht?

Sofern du jedenfalls auf der Suche nach sicheren Dividendenaktien mit 3, 4 und 5 % Dividendenrendite bist, könnten General Mills, Realty Income und Medical Properties spannende Namen für dich sein. Wobei man bedenken sollte: Je höher die Ausschüttungsrendite, desto unsicherer häufig die Nachhaltigkeit. Ob das für diese drei Aktien gilt? Ansichtssache. Spannende Ausschütter verstecken sich in jedem Fall hinter den Aktien.

The post Sichere 3, 4 & 5 % Dividendenrendite: Ich würde auf diese 3 Aktien setzen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Vincent besitzt Aktien von General Mills, Medical Properties und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images