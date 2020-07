SIEMENS - Am langfristigen Abwärtstrend angekommen

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 114,900 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte im Mai 2017 ein Allzeithoch bei 13,50 EUR. Anschließend kam es zu einer starken Abwärtsbewegung. Diese wurde im Februar und März 2020 noch einmal stark beschleunigt. Am 12. März krachte der Wert sogar unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung und fiel anschließend am 19. März 2020 auf ein Tief bei 58,77 EUR.

Seit diesem Tief erholt sich die Aktie. Am 06 April 2020 gelang die Rückkehr über die alte untere Trendbegrenzung. Über mehrere Zwischenstationen kletterte die Aktie bis Dienstag an den Abwärtstrend seit Mai 2017. Dieser liegt heute bei ca. 117,04 EUR. Zuletzt gab es leichte Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel auf die Unterstützung bei 113,90 EUR zurück. In der Eröffnung fällt die Aktie unter diese Marke.

Kopf angestoßen

Sollte sich der Bruch der Marke bei 113,90 EUR bestätigen, könnte es zu einer mehrtägigen Konsolidierung in Richtung 108,50 EUR oder sogar an den Aufwärtstrend seit 30. März 2020 bei aktuell ca. 102,25 EUR (steigend um 0,45 %/Tag). Von beiden Punkten aus könnte es einen neuen Angriff auf den Abwärtstrend geben. Ein Ausbruch über diesen Trend würde zumindest Potenzial bis zum Allzeithoch eröffnen. Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend seit 30.März abfallen, dann wären Abgaben in Richtung 94,81 oder sogar ca. 85,00 EUR möglich.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)