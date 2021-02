SIEMENS - Das wird eng für die Aktie!

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 128,320 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie konnte sich seit Jahresbeginn hervorragend entwickeln und auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 137 EUR klettern. Nun scheint die Luft allerdings erst einmal raus zu sein.

Vorsicht, Rutschgefahr

Seit dem Allzeithoch hat die Aktie einen intakten kurzfristigen Abwärtstrend im Tageschart ausgebildet. Sollte die Aktie nun unter die wichtige Horizontalunterstützung bei 127 EUR abrutschen, würde ein prozyklisches Verkaufssignal aktiviert.

In dem falle wäre eine größere Verkaufswelle in den Bereich 115 bis 117 EUR zu rechnen. So lange den Bullen kein Bruch der Abwärtstrendlinie gelingt, ist dies das präferierte Szenario für die kommenden Tage und Wochen.

Siemens Aktie (Chartanalyse Tageschart)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Siemens AG (short)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)