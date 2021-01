SIEMENS ENERGY - General Electric reicht Klage ein! Aktienkurs gibt nach!

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 31,840 € (XETRA)

Bis zum September des vergangenen Jahres gehörte Siemens Energy zum Siemens-Konzern, bevor sie sich an der Börse „selbstständig machte“. Laut eigenen Angaben ist Siemens Energy nahezu in allen Bereichen der Energie-Wertschöpfungskette tätig und bietet Lösungen zur Energieübertragung und Stromerzeugung an. Dabei zählen Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren Kompressoren und andere Kraftwerkstechnologien zu den wichtigsten Produkten. Als solches beschäftigt das Unternehmen mehr als 90.000 Angestellte und ist in über 90 Ländern weltweit vertreten. Mit dieser Manpower schaffte man im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 27 Mrd. EUR. Zugleich sieht sich das Unternehmen selbst als erste Wahl für das Energiezeitalter nach der Kohle.

Die ersten Tage an der Börse waren holprig. Der Aktienkurs schwankte zwischen 23,77 EUR und 18,36 EUR seitwärts, bevor sich die Käufer ab November durchsetzen konnten. Nach dem Hoch bei 34,48 EUR kam die Kaufwelle jedoch ins Stocken und heute kommt es im frühen Freitagshandel zu zum Teil empfindlichen Verlusten. Das Unternehmen wird von General Electric wegen unlauterer Wettbewerbspraktiken verklagt. Die Amerikaner werfen Siemens Energy vor, mit verbotenen Methoden lukrative Aufträge in Milliardenhöhe ergattert zu haben. Für Siemens Energy ein großes Geschäft, für den Mitbewerber General Electric „eine Katastrophe“.

Ist der Aufwärtstrend zu Ende?

Mit den heutigen Kursverlusten dehnt sich die Konsolidierung der letzten Tage an der oberen Widerstandslinie des Aufwärtstrends aus. Der Trend selbst ist jedoch weiterhin intakt und die Bullen haben ab ca. 30,50 EUR eine erste Unterstützungszone auf ihrer Seite. Diese wird Intraday bereits gekauft. Natürlich nimmt das Risiko mit den aktuellen Kursverlusten zu, noch aber gibt es keinen Grund dafür, den Aufwärtstrend infrage zu stellen. Das würde sich erst unterhalb von ca. 29 EUR bzw. mit einer vollständigen Topformation ändern. Bis dahin werden Kursverluste als Korrektur gewertet, der im Anschluss ein neues Hoch im Bereich von 36-38 EUR folgen kann.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)