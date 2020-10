SIEMENS HEALTHINEERS - Ein hartes Stück Arbeit

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 37,805 € (XETRA)

Eine Kapitalerhöhung, die für die Übernahme des US-Konkurrenten Varian Medical Systems verwendet werden soll, führte in der Aktie von Siemens Healthineers Anfang September zu weiteren Abgaben. Insgesamt wurden 75 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 36,40 EUR platziert. Der TecDAX-Titel, der sich bereits über Wochen in einer Abwärtsbewegung befunden hatte, stabilisierte sich aber in der Folge im Bereich eines wichtigen Fibonacci-Retracements, angelegt über die Aufwärtsstrecke von März bis Mai, und drehte wieder nach oben.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

In dieser Woche erreicht die Aktie in Form der jüngsten Hochpunkte und des EMA50 wichtige Widerstände. Erst wenn die Hürde bei 38,82 EUR dynamisch genommen werden kann, wäre eine kleine Bodenbildung abgeschlossen. Bei 40,00 EUR und darüber bei 41,62 EUR warten allerdings bereits die nächsten Barrieren im Chart. Es ist folglich ein Kraftakt der Bullen erforderlich, um das Chartbild wieder freundlicher zu gestalten.

Seit dem Tief Anfang September zeigt sich eine leicht aufsteigende Tendenz. Wird die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 37,00 EUR unterboten, wäre ein Verkaufssignal in Richtung des Tiefs bei 35,58 EUR ausgelöst. Spätestens auf diesem Kurslevel müssen die Bullen für eine Stabilisierung sorgen. Ansonsten drohen im übergeordneten Bild größere Abgaben, im Extremfall in Richtung des Crashtiefs im März bei 28,50 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 14,52 14,49 15,57 Ergebnis je Aktie in EUR 1,57 1,39 1,67 KGV 24 27 23 Dividende je Aktie in EUR 0,80 0,78 0,90 Dividendenrendite 2,12 % 2,07 % 2,38 % *e = erwartet

Siemens-Healthineers-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)