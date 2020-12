SIEMENS - Zwischen Hammer und Amboss

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 112,180 € (XETRA)

Nach einer Topbildung an der Widerstandszone um 120,00 EUR begannen die Anteile von Siemens ab September eine deutliche Korrektur, die erst knapp vor der Unterstützung bei 94,81 EUR abgebremst werden konnte. Mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 105,12 EUR setzte sich allerdings ein scharfer Konter fort, der in der Spitze fast an das Hoch der vorherigen Erholungsrally reichte. Dort prallte der Wert jedoch nach unten ab und setzte an die zuletzt anvisierte Unterstützungszone bei 105,12 bis 106,44 EUR zurück.

Von Aufwärtsdynamik wenig zu spüren

Zwar gelang es der Käuferseite schon vor diesem Bereich einen weiteren kleinen Anstieg zu initiieren. Diesem fehlt aktuell jedoch die nötige Durchschlagskraft und so pendelt die Siemens-Aktie seit Tagen zwischen der kleinen Unterstützung bei 111,10 EUR und der Hürde bei 113,50 EUR seitwärts. Sollte diese Marke nicht überwunden werden, dürfte sich der Kurs wieder nach unten eindrehen, unter 108,90 EUR zurückfallen und die Zone bei 106,44 und 105,12 EUR anlaufen. Gelingt es dort nicht einen Boden auszubilden, wäre ein übergeordnet bärisches Signal aktiviert und Verluste bis 103,00 EUR und darunter auf 98,50 EUR zu erwarten. Selbst ein Einbruch auf 94,81 EUR wäre möglich.

Oberhalb von 113,50 EUR könnte die Erholung dagegen wieder über 115,72 EUR und bis 117,00 und 119,30 EUR führen. Zu einem soliden Kaufsignal käme es dagegen erst über 121,70 EUR.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)