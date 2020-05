SILTRONIC - Aktie profitiert von Aufstufung

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 90,320 € (XETRA)

Das Bankhaus Metzler stuft Siltronic heute von Hold auf Buy hoch und erhöht das Kursziel von 59 EUR auf 103 EUR. Das deckt sich mit der positiven Einschätzung der jüngsten Analyse (Pfeil türkis im Tageschart unten) vom 05.05. ("SILTRONIC - Unterstützung hat gehalten").

Das Fazit der damaligen charttechnischen Betrachtung lautete wie folgt: "Der TecDAX-Wert setzte gestern in einem schwachen Marktumfeld erneut in den Bereich 71,00 bis 71,50 EUR zurück. Diese Zone fungiert aktuell als kurzfristig entscheidendes Unterstützungslevel, im März noch fungierte dieser Bereich als Schlüsselwiderstand auf der Oberseite. So lange die Käufer diesen Bereich auf Schlusskursbasis verteidigen können, bestehen gute Chancen für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 88 bis 92 EUR."

Kursziel erreicht

Das wichtige Unterstützungslevel im Bereich 71,00 bis 71,50 EUR wurde nach der Betrachtung nicht mehr angesteuert. Mittlerweile hat das Papier wie erwartet den Bereich Bereich 88 bis 92 EUR erreicht und damit das genannte Kursziel abgearbeitet.

So lange der Wert nun nicht wieder unter das jüngste Ausbruchsniveau bei 84/85 EUR abrutscht, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts Richtung 95 bis 97 EUR.

Erst ein Rutsch unter die beiden EMAs (50+200) im Bereich 78 bis 79 EUR verleiht den Bären wieder entscheidendes Momentum, bis dahin haben die Käufer das Zepter in der Hand.

Siltronic Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)