Silver Lake übernimmt Silae, den cloud-basierten Spezialisten für Gehaltsabrechnungs- und HR-Software

Investition wird für Beschleunigung beim kontinuierlichen Wachstum, bei Innovationen und hervorragendem Kundenservice sorgen

Silae, ein auf dem französischen Markt auf cloud-basierte Lohnbuchhaltungs- und HR-Software spezialisiertes Unternehmen, und Silver Lake, ein weltweit agierendes Investmentunternehmen in der Technologiebranche, gaben heute bekannt, dass Silver Lake Silae zu 100% von dessen Gründungsaktionären übernehmen wird. Diese beabsichtigen, auch künftig für das Unternehmen tätig zu sein.

Jean-Paul Bagou, Michel Delolme, Didier Fléchet, Philippe Marty und Daniel Mayet, die Gründer von Silae, äußerten sich dazu folgendermaßen: „Als Gründer des Unternehmens sind wir sehr stolz auf die Leistungen von Silae in den vergangenen zehn Jahren. Zusammen mit unseren hervorragenden, talentierten Mitarbeitern und Partnern haben wir ein äußerst erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und eine starke Basis für die Zukunft geschaffen, indem wir eine Suite führender SaaS-Lohnbuchhaltungs- und HR-Softwareprodukte entwickelt haben und unseren Kundenservice fortlaufend verbessern. Silae schlägt ein spannendes neues Kapitel der Produktinnovation und des Wachstums auf. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Silver Lake, einem weltweit führenden Technologieinvestor, der fundiertes Know-how über die Softwarebranche und großes Wertschöpfungspotenzial aufweist. Diese Investition ist ein entscheidender Beschleunigungsfaktor für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner. Dadurch gewinnen wir an Stärke, um unsere derzeitige Position auf dem Markt zu festigen, und wir werden weiterhin neue innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln.“

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake für EMEA, kommentierte dies wie folgt: „Wir danken allen fünf Gründern von Silae, dass sie uns ein ganz besonderes Unternehmen anvertraut haben, das sie in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut haben. Es hat uns sehr beeindruckt, wie sie und ihre Mitarbeiter Silae zu einem herausragenden, rasch wachsenden Unternehmen aufgebaut haben, das als Anbieter branchenführender SaaS-Lösungen für die Bereiche Gehaltsabrechnung und Personalwesen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann. Investitionen in wachstumsstarke, innovative, von Gründern geführte Technologieunternehmen bilden das Hauptgeschäft von Silver Lake. Es ist für uns ein Privileg, mit dem Team von Silae zusammenarbeiten zu dürfen. Das Unternehmen tritt in eine neue Phase der Wertschöpfung ein. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und beabsichtigen, in den anhaltenden Erfolg des Unternehmens zu investieren, um dessen Technologieplattform auszubauen und das Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Bestands- und Neukunden weiter zu stärken.“

Das 2010 gegründete Unternehmen Silae mit Sitz im französischen Aix-en-Provence ist ein Anbieter, der auf komplett cloud-basierte Softwarelösungen für Gehaltsabrechnung und Personalwesen spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt mit einer Reihe von SaaS-Lösungen und Cloud-Services, die komplexe Prozesse vereinfachen und automatisieren, mehr als 550.000 Unternehmen in Frankreich. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern und HR-Outsourcing-Spezialisten gepflegt. Die proprietäre, hochgradig automatisierte Kern-Softwareplattform Silaexpert bietet den Partnern von Silae eine bislang unerreichte Skalierbarkeit, die erhebliche Effizienzsteigerungen entlang der HR-Prozesskette ermöglicht und auf eine schnell wachsende Akzeptanz bei Kunden und Partnern stößt. Silae verzeichnet starke Wachstums- und Rentabilitätssteigerungen. Das Unternehmen konnte in den beiden vergangenen Jahren seinen Umsatz mehr als verdoppeln und sein EBITDA-Ergebnis verdreifachen. Im Jahr 2020 ist Silae auf dem besten Weg, beim Wachstum einen weiteren wichtigen Meilenstein zu erreichen, indem es in Frankreich zum vertrauenswürdigen Partner für mehr als 4 Millionen Beschäftigte wird, deren Lohn- und Gehaltsabrechnungen über die Softwarelösungen des Unternehmens abgewickelt wird.

Silver Lake beabsichtigt, in Silae zu investieren und das Unternehmen bei dessen nächster Entwicklungsphase zu unterstützen. Silae hat sich zum Ziel gesetzt, sein Wachstum durch innovative neue Produkte wie z. B. PaiePilote, eine Lösung für das Mitarbeiterengagement, weiter zu beschleunigen und seine starke Technologiekompetenz dazu zu nutzen, das Produktangebot unter Wahrung seiner Identität zu erweitern und seinen Kunden weiterhin herausragenden Service anzubieten. Silver Lake wird dadurch das bestehende Geschäftsmodell von Silae wahren, dieses weiter stärken und das Angebot für Kunden besser zugänglich machen.

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die Transaktion dürfte vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Über Silae

Das 2010 gegründete Unternehmen Silae mit Sitz im französischen Aix-en-Provence ist ein auf cloud-basierte Softwarelösungen für Gehaltsabrechnung und Personalwesen spezialisierter Anbieter. Das Unternehmen bietet mehr als 550.000 Unternehmen in ganz Frankreich ein umfassendes Angebot an Softwarelösungen. Dabei arbeitet es mit einem umfassenden Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern und HR-Outsourcing-Spezialisten zusammen. Die SaaS-Kernproduktlinie Silaexpert ermöglicht die komplette Automatisierung von komplexen Gehaltsabrechnungs- und HR-Prozessen, stellt die vollständige Einhaltung der sich stetig weiterentwickelnden arbeits- und steuerrechtlichen Bestimmungen in Frankreich sicher und erleichtert die nahtlose Kommunikation und den nahtlosen Datenaustausch zwischen Outsourcing-Partnern und Kunden in einem in hohem Maße kooperativen Umfeld. Weitere Informationen erhalten Sie unter silaexpert.fr.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Investmentunternehmen in der Technologiebranche mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 40 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über ein Team aus rund 100 Investment- und Betriebsspezialisten im Silicon Valley, in New York, London und Hongkong. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 230 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit 370.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Silver Lake und dessen Portfolio erhalten Sie unter silverlake.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

