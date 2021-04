SIXT SE - Korrektur einplanen

Sixt SE - WKN: 723132 - ISIN: DE0007231326 - Kurs: 110,200 € (XETRA)

Das zuletzt skizzierte bullische Szenario für Aktie von Sixt SE ist hervorragend aufgegangen. Den Artikel können sie hier nachlesen. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

Wichtiges Zwischenhoch markiert?

Mit dem Erreichen der psychologisch wichtigen 120 EUR-Marke am vergangenen Dienstag könnte die Aktie ein wichtiges Zwischenhoch ausgebildet haben: Der Kursverlauf nach dem Erreichen dieser Marke spricht zumindest eine eindeutige Sprache - es deutet sich die vierte bärisch zu interpretierende Tageskerze in Folge an.

Die zeit der Bullen dürfte damit nun erst einmal abgelaufen sein - die nächsten Kursziele liegen nun wieder auf der Unterseite und zwar im Bereich des EMA50 im Tageschart bei aktuell 105,73 EUR, danach potenziell sogar der Bereich 92 bis 94 EUR.

Seit dem Tief im vergangenen Frühjahr hat sich der Aktienkurs des Unternehmens zwischenzeitlich annähernd vervierfacht (!). Hier besteht nun kurzfristig erst einmal Korrekturbedarf.

Sixt SE Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)