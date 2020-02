Die objektive, vier Wochen dauernde Doppelblindstudie zeigte einen statistisch signifikanten Nachweis, dass das Sleep Bracelet die Schlafqualität verbessert.

WER: Jacksonville University, Brooks Rehabilitation College of Healthcare Sciences

WAS: Das Sleep Bracelet (Schlafarmband) von Philip Stein hat sich klinisch als gesündere und natürliche Alternative zu rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Schlafmitteln erwiesen, da es mit Hilfe von sanften natürlichen elektromagnetischen Frequenzen arbeitet. Das Sleep Bracelet von Philip Stein ist mit der einzigartigen Natural Frequency Technology® ausgestattet, die elektromagnetische Frequenzen in Resonanz bringt und so die Schlafqualität verbessert.

WO: Die Studie wurde vor dem Druck in der internationalen medizinischen Fachzeitschrift Sleep Science Journal der Öffentlichkeit vorgestellt. Kunden können die vollständige Studie hier lesen und auf SleepBracelet.com mehr über das Sleep Bracelet erfahren.

WANN: Februar 2020

