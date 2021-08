SLM SOLUTIONS - Wilde Zuckungen machen nervös

SLM Solutions Group AG - WKN: A11133 - ISIN: DE000A111338 - Kurs: 17,700 € (XETRA)

Die vergangenen Monaten waren eine Achterbahn der Gefühle für die Aktionäre der SLM Solutions Group. Schwungvolle Bewegungen in beide Richtungen wechselten sich ab, in der Summe ist eine große Seitwärtsbewegung zu sehen. Zuletzt drehte das Papier nach einem crashartigen Abverkauf an der Unterkante der Seitwärtsrange bei 15,00 - 14,40 EUR wieder nach oben und erholte sich deutlich. Dieser Anstieg wird mit der Abwärtsbewegung der letzten Tage korrigiert. Trotz des Abverkaufs seit letzter Woche ist die Situation (noch) nicht kritisch zu werten, wir sehen lediglich eine schwungvolle Konsolidierung des letzten Rallyschubs.

Könnten das Kaufkurse sein?

Heute erreicht der Abverkauf den Unterstützungsbereich bei 17,30 - 17,60 EUR, wo die Aktie im bullischen Szenario wieder nach oben dreht und eine neue Rallystufe beginnt. Wer es antizyklisch mag könnte hier also Einstiegschancen wittern. Bei 22,40 und 24,00 - 24,50 EUR lägen die nächsten Aufwärtsziele, später wäre Platz bis rund 30 EUR.

Rutscht die Aktie allerdings wieder per Tagesschlusskurs unter 16,90 EUR zurück, wäre sie wieder anfällig für einen erneuten Test der Unterkante der Seitwärtsrange bei 15,00 - 14,40 EUR. Erst deren Bruch würde Verkaufssignale auf den höheren Zeitebenen auslösen.

Fazit: Die Aktie hätte gute Chancen, ausgehend vom jetzt erreichten Kursniveau eine neue Aufwärtswelle zu starten. Mit engen Absicherungsmöglichkeiten entstehen gute CRV für spekulative Einstiege. Innerhalb der Seitwärtsrange der vergangenen Monate bleibt das Kursgeschehen allerdings schwer berechenbar.

