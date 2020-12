Slowakei verschärft Corona-Ausgangsbeschränkungen

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei startet in das neue Jahr mit verschärften Corona-Maßnahmen. Die Menschen dürfen sich vom Neujahrstag an nicht mehr mit Leuten aus fremden Haushalten treffen. Das beschloss das Kabinett nach Angaben der Agentur TASR auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend in Bratislava. Zudem dürfen die Slowaken ihren jeweiligen Landkreis nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Dies gilt zunächst bis zum 24. Januar.

"Leider machen viele Leute kreuz und quer Besuche - und die Krankenhäuser kollabieren", sagte Ministerpräsident Igor Matovic. Hotels dürfen keine neuen Gäste mehr aufnehmen, die Skigebiete müssen schließen. Seit Pandemiebeginn gab es in der Slowakei 179 543 durch einen PCR-Labortest bestätigte Corona-Infektionen und 2138 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 5,5 Millionen Einwohner./hei/DP/he