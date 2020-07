So kann man Millionär werden! Ich würde es so machen!

Wenn ich das Glück habe, 20 Jahre über meinen Ruhestand hinaus zu leben, würde ich als Millionär jährlich 50.000 Pfund bekommen.

Und je älter man wird, desto weniger Dinge hat man zum Angeben - entweder auf dem Golfplatz oder in der Kneipe - ein millionenschwerer Pensionsfonds ist sicherlich etwas, worüber man reden kann. Außer wenn es darum geht, für die nächste Runde zu bezahlen.

Es ist sicherlich kein Kinderspiel, Millionär zu werden. Aber mit Hingabe, Geduld und der richtigen Einstellung, glaube ich, dass es jeder schaffen kann. Ich würde folgendes tun, um dorthin zu kommen.

1. Selbstvertrauen

Ich habe viele meiner frühen Geschäftsentscheidungen nach dem Vorbild von Jack Welch getroffen.

Jack war ein Titan der Industrie und der Prototyp von einem hartnäckigen CEO. Als Jack 2001 bei General Electric in den Ruhestand ging, kassierte er die größte Abfindungszahlung in der Geschichte: mehr als 400 Millionen US-Dollar.

Und obwohl das Unternehmen, das ich leitete, nicht ganz so berauschende Höhen erreichte, hatte ich immer einen seiner besten Ratschläge im Hinterkopf.

“Überdenke die Dinge nicht bis zum Punkt der Untätigkeit”.

Ja, es können Hunderttausende von Pfund auf dem Spiel stehen, wenn man investiert, um Millionär zu werden.

Aber wenn du bei einer Investition nie den Kaufen-Button drückst, wirst du dein Ziel nie erreichen. Je länger du dein Geld auf dem Girokonto behältst, desto mehr von deiner harten Arbeit wird sich in Luft auflösen.

2. Beständigkeit

Von allen Dingen, die man braucht, um Millionär zu werden, ist dieses am schwersten zu erwerben.

Wie Will Durant schrieb: “Wir sind das, was wir immer wieder tun. Exzellenz ist also keine Handlung, sondern eine Gewohnheit”.

Täglich 15 Minuten damit verbringen, Gewichte zu heben, oder zu meditieren, oder nicht die ganze Keksdose leer zu essen. Das ist es, was uns einen kumulativen Fortschritt bringt, oder Gewinne durch den Zinseszinseffekt. Genauso ist es beim Investieren.

Es gibt einen einfachen Trick, mit dem du deinen Weg zum Millionär automatisieren kannst, um deine menschliche Faulheit zu umgehen. Ich bin erstaunt, dass das nicht mehr Leute tun.

Richte eine regelmäßige Investition in dein Portfolio ein, nicht nur dann, wenn du das Geld am Ende des Monats übrig hast.

Mach eine schnelle Berechnung und du wirst feststellen, dass die Belohnungen riesig sind.

Nimm einen Startfonds von 50.000 Pfund. Bei ziemlich konservativen 6,5 % pro Jahr kommst du mit einfachen Zinsen bis auf 228.793 GBP.

Aber konsequent 1.000 GBP pro Monat einzahlen? Das sollte man anpeilen, wenn es mit der Million klappen soll. 1.077.009, um genau zu sein.

Dein investiertes Kapital beträgt nach 30 Jahren 410.000 GBP. Dein Zinseszins - im Grunde genommen kostenloses Geld - beträgt 307.527 GBP!

3. Steuerung

Um die Chance zu haben, Millionär zu werden, brauchst du eine feste Hand an der Pinne. Wenn du dein Ziel kennst, bevor du anfängst, wird es einfacher.

Selbstverleugnung jetzt, um später Belohnungen zu ernten, ist etwas, das wir alle lernen sollten. Doch ist es eine schlechte Angewohnheit, die viele niemals überwinden können.

Ich würde hinzufügen, dass diese stark mit Beständigkeit verbunden ist. Wenn du kein Geld auf deinem Konto hast, das du ausgeben kannst, kannst du es nicht für Wein, Sportausrüstung oder was auch immer dir gefällt, ausgeben. Frage jeden Millionär nach seinen oder ihren Gewohnheiten. Du wirst jede Antwort bemerkenswert ähnlich finden.

Ich werde zum Schluss noch einmal auf Jack Welch zurückkommen. Er hat mal gesagt: “Kontrolliere dein Schicksal, oder jemand anderes wird es tun”.

So kann man Millionär werden! Ich würde es so machen!

Dieser Artikel wurde von Tom Rodgers auf Englisch verfasst und am 26.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images