Söder strebt "bürgerliche Regierung" mit Grünen und FDP an

Berlin (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder strebt zusammen mit der CDU eine "bürgerliche Regierung" mit Grünen und FDP an.

"Es gibt alle Chancen für die Union", sagte Söder am Abend in Berlin. Er habe sich am Sonntag mehrfach mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet abgestimmt. "Wir glauben fest an die Idee eines Jamaika-Bündnisses", sagte er. Aber dies sei kein Selbstläufer, alle Parteien müssten raus ihrer Komfortzone. Nötig sei ein Bündnis der Vernunft, die Union habe aber die Führungsaufgabe. Nötig sei eine "Regierung der Modernität, aber auch der Stabilität", fügte er mit Blick auf Mehrheiten im Bundestag hinzu. Söder betonte, dass die CSU in Bayern über die 30-Prozent-Schwelle und im Bund über fünf Prozent gekommen sei. Er erwarte noch einen sehr langen Wahlabend.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der 2017 noch zu den Kritikern eines Jamaika-Bündnisses gehört hatte, sagte: "Jetzt gibt es die Chance auf ein Innovationsbündnis zwischen CDU/CSU, Grünen und FDP, das für wirtschaftliches Wachstum stehen kann, für Klimaschutz und Sicherheit gleichermaßen."