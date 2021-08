Solide Tech-Aktie gesucht? Intel könnte hier eventuell einen Blick wert sein!

Wie ja allgemein bekannt sein dürfte, sollte man bei der Aktienauswahl nicht zu einseitig agieren und immer auf Titel aus verschiedenen Branchen und Ländern setzen. Sehr beliebt bei den Anlegern ist nicht erst seit heute der Technologiebereich. Und viele Hightech-Aktien haben ja auch die letzten Jahre eine überdurchschnittliche Kursentwicklung hingelegt.

Aber es gibt auch ein paar interessante Nachzügler, bei denen ein größerer Ausbruch nach oben erst noch bevorstehen könnte. So wie den amerikanischen Chiphersteller Intel. Denn dessen Aktie konnte ihre Höchststände von um die Jahrtausendwende bisher noch nicht wieder erreichen. Doch dies könnte meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit sein.

Neue Großkunden an Bord

Ich denke, dies könnte eine wichtige Nachricht für Intel-Aktionäre sein. Der Technologiekonzern hatte bereits Ende Juli bekannt gegeben, sowohl Amazon bzw. seine Cloud-Sparte AWS als auch den Chipkonzern Qualcomm als Kunden für seine Dienste als Auftragsfertiger gewonnen zu haben. AWS will dabei bei seinen Server-Prozessoren auf Intels Fertigungskapazitäten setzen. Und Qualcomm möchte auf eine neue Transistor-Architektur von Intel zurückgreifen. Diese soll 2024 einsatzbereit sein.

Hierbei handelt es sich um eine Technologie mit der Bezeichnung Intel 20A. Und diese hat im Wesentlichen zwei Besonderheiten. Die Transistoren im Chip sollen zum einen reaktionsschneller und effizienter werden. Um dies zu erreichen, wird der Halbleiter zukünftig rundum mit der Schaltschicht ummantelt. Und Intel ist es nach eigenen Angaben zum ersten Mal gelungen, die Transistoren von der Rückseite mit Strom zu versorgen. Dies hilft, die Komplexität beim Verlegen der Leitungen zwischen den Transistoren zu senken. Denn diese mussten sich bisher den Platz mit der Stromzufuhr teilen.

Bis zum Jahr 2025 will Intel dadurch wieder führend in der Chipfertigung werden. Bedingt durch diverse Rückschläge bei Intel gelten aktuell die Auftragsfertiger TSMC und Samsung als technologisch führend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Intel aber schaffen könnte, sich wieder den Weg an die Spitze zu erkämpfen. Denn mit der 20A-Technologie können nun auch Chips mit der sogenannten Arm-Architektur mit Transistoren bestückt werden. Und diese kommen hauptsächlich bei Smartphone-Prozessoren zum Einsatz.

Die Aussichten für die Aktie

Intel könnte es also gelingen, jetzt endlich auch bei Smartphone-Prozessoren ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Und vielleicht könnte dies ja auch der Auslöser sein, um die Intel-Aktie wieder an ihre alten Glanzzeiten anknüpfen zu lassen. Im Moment liegt sie mit einem Kurs von 53,92 US-Dollar (06.08.2021) immer noch knapp 28 % unter ihrem Höchststand vom August 2000. Weiterhin könnte auch die derzeit recht niedrige Bewertung mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11 für die Papiere von Intel sprechen.

Wer noch mehr Entscheidungshilfe benötigt, könnte sich zudem einmal die Dividendenpolitik des Unternehmens anschauen. Hier wird man als Anleger nämlich schon seit Jahren mit Steigerungen der Ausschüttung verwöhnt. Allein in den letzten zehn Jahren ging es mit der Quartalsdividende um 65 % nach oben. Aktuell weisen die Intel-Papiere so eine Dividendenrendite von 2,58 % auf.

Die Intel-Aktie könnte meines Erachtens durchaus in der Lage sein, ihre alten Höchstkurse wieder zu erreichen oder diese vielleicht sogar noch zu übertreffen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich der Konzern seine Marktführerschaft in der Chipfertigung zurückholen möchte. Hinzu kommen eine niedrige Bewertung und eine solide Dividende. Wer noch eine interessante Tech-Aktie sucht, könnte mit Intel also gerade fündig geworden sein.

Der Artikel Solide Tech-Aktie gesucht? Intel könnte hier eventuell einen Blick wert sein! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57 Call auf Intel, Long January 2022 $1920 Call auf Amazon, Short January 2022 $1940 Call auf Amazon und Short January 2023 $57 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images