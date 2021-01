Spahn will mehr Corona-Tests für Berufs- und Grenzpendler

Berlin (Reuters) - Wegen der Furcht vor einer Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen fordert Gesundheitsminister Jens Spahn verstärkte Tests von Berufs- und Grenzpendlern.

Es müsse verhindert werden, dass hochansteckende Virus-Varianten nach Deutschland hineingetragen würden, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin und verwies vor allem auf die Lage in Tschechien. Zugleich forderte er den US-Pharmakonzern Pfizer auf, sich bei der Lieferung von Impfstoff an die zugesagten Mengen und Daten zu halten. Die Partnerfirma des Mainzer Herstellers Biontech hatte vergangene Woche überraschend eine vorübergehende Drosselung der Produktion angekündigt. Weil man Impfstoff für die zweite Impfung zurückgelegt habe, könnte man die angekündigten Lieferreduzierungen in den kommenden zwei Wochen aber besser überbrücken, sagte Spahn. Biontech habe schriftlich zugesichert, dass in dieser Woche alle für die Bundesländer vorgesehenen Impfdosen ausgeliefert würden.