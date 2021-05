Spanien - Etwa 3000 Marokkaner illegal in Exklave Ceuta gelangt

Madrid (Reuters) - Etwa 3000 Marokkaner sind nach Angaben der Regierung in Madrid in die spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste geschwommen.

Die Menschen seien illegal in das Gebiet gelangt, unter ihnen befänden sich rund 1000 Kinder, sagte ein Sprecher der spanischen Delegation in der Exklave. Das Innenministerium erklärte, man werde die Sicherheitspräsenz erhöhen. Es betonte, beide Länder hätten kürzlich vereinbart, dass jeder, der illegal über den Seeweg nach Ceuta komme, nach Marokko abgeschoben werde.