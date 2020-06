SSE reduziert die Dividende

Der Energieversorger Scottish and Southern Energy plc (ISIN: GB0007908733) wird die Dividende für das Jahr 2019/20 um knapp 8 Prozent auf einen Betrag von 80 Pence (ca. 0,89 Euro) reduzieren. Im Vorjahr wurden 97,5 Pence ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurs 15,52 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 5,73 Prozent.

Scottish and Southern Energy (SSE) zahlt seine Dividende in 2 Tranchen aus. Die Zahlung der Schlussdividende in Höhe von 56 Pence (ca. 0,62 Euro) erfolgt am 18. September 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 23. Juli 2020. Eine Zwischendividende (24 Pence) wurde bereits ausgeschüttet. Für die Jahre bis 2022/23 wird eine Dividendenerhöhung angestrebt, die parallel zum Anstieg der Inflationsrate liegt.

Im letzten Geschäftsjahr (31. März 2020) sank der Vorsteuergewinn aufgrund von Belastungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung von SSE um 55 Prozent auf 587,6 Mio. Pfund, wie am Mittwoch weiter berichtet wurde. Auf bereinigter Basis lag der Vorsteuergewinn bei 1,02 Mrd. Pfund nach 685 Mio. Pfund im Jahr zuvor. Der Umsatz fiel um 6,8 Prozent auf 6,8 Mrd. Pfund.

Scottish and Southern Energy hat seinen Hauptsitz im schottischen Perth. Der Konzern entstand im Jahr 1998 aus der Fusion der Unternehmen Scottish Hydro-Electric plc und Southern Electric plc.

Redaktion MyDividends.de