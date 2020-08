Staatsanwaltschaft bestätigt weitere Anklagen im Audi-Abgasskandal

München (Reuters) - Im Skandal um massenhafte Abgasmanipulationen bei Audi erhebt die Staatsanwaltschaft gegen weitere Ex-Manager Anklage.

Nach dem früheren Vorstandschef Rupert Stadler und drei weiteren Angeklagten sollen sich in einem separaten Strafverfahren nun vier zusätzliche Ex-Audi-Manager vor Gericht verantworten, wie die Staatsanwaltschaft München am Donnerstag mitteilte. Das "Handelsblatt" und Reuters hatten bereits am Vortag unter Berufung auf Insider von den Anklagen berichtet. Den Verantwortlichen werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen.