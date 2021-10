STARBUCKS - Die nächste, vielleicht letzte Chance?

Das Anfang September vorgestellte Setup für die Starbucks-Aktie lief zunächst vielversprechend an. Doch erreichte der Titel schlussendlich nur das Etappenziel bei 118,98 USD, und riss anschließend ein weiteres Gap zur Unterseite. Diese Schwäche führte zu einem Unterschreiten des Supports bei 113,61 USD. Das hierfür vorgesehene Konsolidierungsziel in Form des EMA200 wurde inzwischen erreicht. Bereits in der letzten Analyse hieß es: "In diesem Szenario wird der Wert wieder für Antizykliker interessant, die Reboundtrades mit engen Absicherungsmöglichkeiten schätzen."

Und exakt diese Situation ergibt sich nun. Es lässt sich ein mittelfristig wichtiger Unterstützungsbereich zwischen 110,15 und 108,88 USD herausarbeiten. In diesem verläuft auch der EMA200. Die Bullen müssen nun alles daran setzen, diese Supportzone zu halten. Denn gelingt dies nicht, droht ein mittelfristiger Auswasch, der den Wert auch in zweistellige Kursregionen drücken könnte. 104,85 und 96,02 USD wären potenzielle Ausverkaufsziele.

Auf Intraday-Basis zeigen sich aber die Käufer heute. Bleibt es auch bis zum Handelsende dabei, dass sich der Wert von den Tagestiefs und damit auch vom EMA200 deutlich lösen kann, wäre ein CRV-Trade in Richtung des Zwischenhochs und des EMA50 bei 114,86 USD möglich. Dort könnten die Verkäufer wieder zurückschlagen. Für prozyklische Kaufsignale bedarf es neben einem Überwinden dieser Barriere vor allen Dingen einen Anstieg über die Abwärtstrendlinie seit Juli.

Fazit: Der Anstieg im September bei der Starbucks-Aktie war nur eine Zwischenerholung. Das konnten die Bullen noch verschmerzen. In der aktuellen Situation kann jeder weitere Fehltritt aber böse Folgen haben. Reizvolle Rebound-Spekulationen sollten daher eng abgesichert werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 23,52 29,17 31,90 Ergebnis je Aktie in USD 0,79 3,06 3,68 KGV 141 36 30 Dividende je Aktie in USD 1,64 1,84 2,00 Dividendenrendite 1,48 % 1,65 % 1,80 % *e = erwartet

Starbucks-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)