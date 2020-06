Starbucks kündigt unveränderte Dividende an

Die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, NASDAQ: SBUX) wird am 21. August 2020 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 41 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 7. August 2020. Im März 2010 startete der Konzern erstmalig mit der Zahlung einer Quartalsdividende. Zu Beginn lag die vierteljährliche Dividende bei 5 US-Cents. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,64 US-Dollar ausbezahlt. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 73,64 US-Dollar (Stand: 24. Juni 2020) 2,23 Prozent.

Der Umsatz von Starbucks sank im zweiten Quartal des Fiskaljahrs 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 6 Mrd. US-Dollar, wie am 28. April berichtet wurde. Der vergleichbare Umsatz nahm weltweit um 10 Prozent ab. Der Gewinn betrug 328,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 663,2 Mio. US-Dollar). Im zweiten Quartal wurden 255 neue Läden eröffnet. Insgesamt wurden zum Ende des Quartals weltweit 32.050 Läden betrieben, wobei 15.257 Läden in den USA und 4.351 Läden in China betrieben wurden. In China haben derzeit knapp 98 Prozent aller Läden wieder geöffnet, in denen bestimmte Sicherheitsanforderungen gelten, wie Starbucks bei Vorlag der Quartalszahlen weiter mitteilte. Für das Gesamtjahr erwartet Starbucks in China einen Rückgang des vergleichbaren Umsatz von 15 bis 25 Prozent.

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street mit 16,24 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 86 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de