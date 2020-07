Starke China-Börsen geben den Takt vor

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Schwung aus den vergangenen Handelstagen mit in die neue Woche genommen. Positive Impulse lieferten deutliche Kursgewinne an Asiens Börsen. Von denen profitiert auch der Dow im frühen US-Handel.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000CBK1001, DE0007472060, US2605661048,