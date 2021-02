Steigende Bond-Renditen setzen US-Aktien zu

New York (Reuters) - Der Ausverkauf an den US-Anleihemärkten macht Aktienanleger nervös.

Einige von ihnen gingen am Montag auf Nummer sicher und machten Kasse. Der breit gefasste Index S&P 500 und der technologielastige Nasdaq fielen um 0,7 Prozent auf 3877 Punkte beziehungsweise 2,4 Prozent auf 13.541 Zähler. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,1 Prozent fester bei 31.521 Punkten aus dem Handel.

"Investoren richten sich auf einen Anstieg der Inflation ein", sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Wachstumsstarke Werte profitierten von niedrigen Zinsen, daher machten steigende Finanzierungskosten diese Firmen unattraktiver. Vor diesem Hintergrund gab der Index der großen US-Technologiefirmen 2,8 Prozent nach. Die Verkäufe am Anleihemarkt trieben die Rendite der zehnjährigen T-Bonds zeitweise auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 1,394 Prozent.

STEIGENDE ROHSTOFFPREISE SCHÜREN INFLATIONSÄNGSTE

"Die Inflation wird von zwei Faktoren getrieben", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Der erste sei die ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken und der zweite die steigenden Preise für Rohstoffe, vor allem Öl.

Einige Investoren griffen zudem zum "digitalen Gold" Bitcoin und verhalfen der älteste und wichtigste Cyber-Devise zu einem Rekordhoch von 58.445,23 Dollar. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Kurs bis zum Abend allerdings. "Ein Ende der Rally bedeutet dies aber nicht", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Schnäppchenjäger könnten die Gunst der Stunde nutzen. Zunächst flogen allerdings parallel zum fallenden Bitcoin-Kurs Werte aus dem Kryptowährungssektor und Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen, aus den Depots. So fielen die Papiere von Riot, Marathon, Overstock und Silvergate an der Wall Street um bis zu 14 Prozent.

ZUKAUF BEFLÜGELT GOODYEAR - "ROARING KITTY" TREIBT GAMESTOP

Die Papiere von Goodyear schossen dagegen um 21 Prozent in die Höhe. Der Reifen-Hersteller übernimmt für 2,8 Milliarden Dollar den margenstärkeren Konkurrenten Cooper Tire,Außerdem verdoppelt der US-Konzern damit seinen Marktanteil im wichtigen Wachstumsmarkt China. Cooper-Titel verteuerten sich um gut 30 Prozent.

Parallel dazu stiegen die Papiere von GameStop um 13 Prozent. Einem Post auf der Internet-Plattform Reddit zufolge kaufte der YouTuber "Roaring Kitty", der eigentlich Keith Patrick Gill heißt, weitere 50.000 Anteilsscheine des US-Videospielehändlers gekauft. "Roaring Kitty" trommelt seit längerem für den Kauf von GameStop-Aktien und spielt eine wichtige Rolle bei den Kurs-Kapriolen der Titel im Januar.