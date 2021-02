SÜDZUCKER - Aktie auf Erholungskurs

Südzucker AG - WKN: 729700 - ISIN: DE0007297004 - Kurs: 12,840 € (XETRA)

Das zuletzt hier an dieser Stelle ("SÜDZUCKER - Diese Aktie ist etwas für Antizykliker") skizzierte bullische Szenario für die Südzucker-Aktie ist hervorragend angelaufen, seit der Analyse hat die Aktie gut 5 % an Wert hinzugewinnen können.

Erholung läuft an

Die Anfang des Monats angesprochene bullische Divergenz beginnt so langsam aber sicher, ihre Wirkung zu entfalten. Mit dem EMA50 im Tageschart wurde nun bereits auch die erste wcihtige charttechnische Hürde entscheidend überwunden.

Damit ist nun aus technischer Sicht der Weg frei für eine Fortsetzung der aktuell laufenden Erholungsbewegung in den Bereich 13,40 bis 14,00 EUR. Dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. Größeres Potenzial auf der Oberseite entsteht erst oberhalb von 14,00 EUR. Die Bäume dürften also erst einmal nicht in den Himmel wachsen für die Aktionäre.

Unter die 12,20 EUR-Marke sollte die Aktie für das kurzfristig präferierte Erholungsszenario nun nicht mehr abrutschen.

Südzucker Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)