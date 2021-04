SYMRISE - Der große Konter

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 108,900 € (XETRA)

Die Hälfte der vorherigen Rallyphase bei der Aktie des Duft- und Geschmacksstoffherstellers Symrise haben die Bullen als Korrekturausdehnung zugelassen, dann schlugen sie im März nach einer kurzfristigen Bodenbildung an der Unterstützung bei 96,30 EUR zu:

Zunächst wurde mit einem ersten Anstieg der Widerstand bei 99,97 EUR überschritten und mit dem anschließenden Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und des Widerstands bei 102,50 EUR die erwartete Trendumkehr vollzogen.

Symrise Chartanalyse vom 18.März 2020Dynamik verspricht weitere Kaufwellen

Wie an der Schnur gezogen erreichte die Aktie wenige Tage später auch die Hürde bei 107,25 EUR, die in der vergangenen Woche ebenfalls gebrochen wurde. Aktuell versuchen die Käufer den Widerstand bei 110,10 EUR aus dem Weg zu räumen und damit die Erholung bis an die Hürde bei 112,35 EUR auszudehnen. Darüber wäre bereits der Abwärtstrend der letzten Monate auch formal neutralisiert und damit letztlich ein Angriff auf das Rekordhoch bei 121,05 EUR möglich.

Sollte die Aktie dagegen unter 107,25 EUR zurücksetzen, dürfte schon vor der 105,00 EUR-Marke der nächste Aufwärtsimpuls starten und der dynamische Konter fortgesetzt werden. Erst darunter käme es zu einer deutlicheren Korrektur bis 103,00 und 102,25 EUR.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

