Tagesausblick für 19.10.: DAX startet schwächer in neue Handelswoche – Chinesische Wachstumsdaten belasten Stimmung

Angesichts eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums in China sind die Aktienmärkte schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Nach der kräftigen Erholung in der Vorwoche legte der DAX® wieder den Rückwärtsgang ein. Gegenwind kam auch von den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise markierten am Montag zeitweise den höchsten Stand seit rund drei Jahren, drehten allerdings im Handelsverlauf ins Minus.

Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent, während die Volkswirte mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet hatten. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Eine Energiekrise, Lieferkettenprobleme und regulatorische Eingriffe der Regierung hatten die Wirtschaft zuletzt ausgebremst.

Unternehmen im Fokus Der Wartungssoftwareanbieter Teamviewer verabschiedet sich nach dem Kurseinbruch der vergangenen Monate von seinem Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser werde das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022 verlassen, teilte Teamviewer mit. Der Vertrag mit CEO Oliver Seiler wird hingegen bis Oktober 2024 verlängert. Seit Jahresbeginn ist der Börsenwert von Teamviewer wegen schwächerer Wachstumsaussichten und teurer Sponsorenverträge um rund 70 Prozent eingebrochen. Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Die Arbeitsplätze stehen im Zusammenhang mit den Plänen von Facebook zum Aufbau des „Metaverse“. Unter diesem Begriff versteht Facebook Internet-Anwendungen auf Basis virtueller Realität, in denen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die Zukunft des Internets sieht. Wichtige Termine Deutschland – Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August

USA – Baugenehmigungen September

USA – Baubeginne September