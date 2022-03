TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. März

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen (14.00 h Call)

07:25 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Basler, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: SNP Schneider-Neureither, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Jahres-Pk, Mainz

12:00 DEU: Deutsche Bahn, Hauptversammlung und AR-Sitzung

12:45 DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 h Call)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Aareal Bank, GeschäftsberichtDEU: Centogene, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/22

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal und Jahr 2021 (Vierteljährliche Schuldenstatistik)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 03/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/22

10:00 EUR: EZB-Präsidentin Christina Lagarde hält Rede bei Veranstaltung der Zenralbank Zyperns

10:30 DEU: "Wirtschaftsweise" veröffentlichen aktualisierte Konjunkturprognose für 2022 und 2023

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 03/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 03/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/22

14:30 USA: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (3. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Land Hessen und Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von Greentech-Start-Ups

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Luftfrachtkartell

Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + 13.00 Zoom-Pk Deutscher Städtetag zu Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine + 14.00 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoansprache vor dem norwegischen Parlament in Oslo + Gipfel zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine in Berlin + 16.30 Statement Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Arbeitsmarktintegration + Bundesverteidigungsministerin Lambrecht besucht die USA + Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt den Nato-Jahresbericht vor

12:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online)

DEU: 8. Berlin Energy Transition Dialogue Energiewende - From Ambition to Action mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) + 15.00 Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne)

17:00 DEU: Bankenverband Mitte: "Frankfurter Bankentag" (per Live-Stream) mit einem Gastvortrag von Florian Toncar, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium

