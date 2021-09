Tanger Factory Outlet Centers: Dividendenerhöhung! Aktie jetzt ein Kauf?

Tanger Factory Outlet Centers zahlt inzwischen wieder eine Dividende. Okay, um fair zu bleiben: Das ist keine neue Erkenntnis und vermutlich auch keine Schlagzeile mehr wert. Immerhin schüttet der US-amerikanische Real Estate Investment Trust bereits seit ein, zwei Quartalen wieder eine Dividende an die Investoren aus.

Interessant ist jedoch, dass sich das Management jetzt zu einer Dividendenerhöhung entschlossen hat. Macht das die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers etwa wieder zu einem Kauf? Interessante Fragen, die wir im Folgenden ein wenig näher beleuchten wollen.

Tanger Factory Outlet Centers: Dividendenerhöhung!

Um es an dieser Stelle vielleicht einmal kurz zu halten: Tanger Factory Outlet Centers hat am 16. September dieses Jahres erklärt, ab sofort 0,73 US-Dollar auf Jahresbasis an die Investoren auszahlen zu wollen. Im Vergleich zur vorherigen, annualisierten Dividende von 0,71 US-Dollar entspräche das einem Wachstum von ca. 2,8 %. Der Schritt könnte jedoch bedeutender sein, als man zunächst glaubt.

Das Management von Tanger Factory Outlet Centers hat nach der Pandemie erklärt, vor allem aus einem Grund wieder auszahlen zu wollen. Nämlich, dass man den Status als Real Estate Investment Trust nicht verlieren wolle. Mit der jetzigen Erhöhung zeigt das Management möglicherweise, dass es um mehr geht. Vielleicht auch, weil operativ ein Turnaround läuft und sich der Impfprozess auch in den Einkaufszentren bemerkbar macht. Aber möglicherweise auch mit dem Hinweis auf wieder mehr Qualität bei der Dividende.

Kann sich Tanger Factory Outlet Centers denn die Quartalsdividende in Höhe von 0,1825 US-Dollar leisten? Auch das ist natürlich eine hervorragende Frage. Mit Blick auf das Zahlenwerk für das zweite Quartal erkennen wir jedenfalls ein Nettoergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 US-Dollar. Viel wichtiger und vor allem um Werteffekte bereinigt sind jedoch die Funds from Operations je Aktie. Hier wiederum beträgt das Ergebnis im zweiten Quartal 0,43 US-Dollar. Das ist ein solider Wert, der zeigt: Ja. Eine solche Ausschüttungssumme je Aktie scheint leistbar. Eine wichtige Erkenntnis an dieser Stelle.

Aktie jetzt ein Kauf?

Ob die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers ein Kauf ist, sollte nicht an der Dividende hängen. Mit Blick auf die neue Quartalsdividende liegt die Dividendenrendite jedenfalls bei ca. 4,12 %. Ein solider Wert, vor allem mit Blick auf das eher niedrige Ausschüttungsverhältnis.

Der unternehmensorientierte Gesamtmix bleibt jedoch vom Erfolg in Shoppingcentern abhängig. Foolishe, unternehmensorientierte Investoren sollten daher insbesondere die Leerstandsquoten nach der Pandemie im Auge behalten. Für das Einkaufserlebnis in den Outlet-Centern ist das ein wichtiger Faktor.

Ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 10,3 könnte zwar vergleichsweise moderat sein. Reduziere die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers jedoch trotzdem besser nicht auf die Dividende mit Potenzial. Und jetzt, wie gesagt, einem moderaten Wachstum.

Der Artikel Tanger Factory Outlet Centers: Dividendenerhöhung! Aktie jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images