TEAMVIEWER - Neuer CCO, neuer Schwung?

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 11,360 € (XETRA)

Bislang ist die Reaktion auf die Meldung zur Ernennung von Peter Turner verhalten und die Aktie bewegt sich kaum. Das hatte sie in den Wochen nach einem gescheiterten Rounding-Bottom-Bodenbildungsversuch an der Kurszielmarke bei 10,24 EUR jedoch zur Genüge getan: Denn zuerst war die Teamviewer-Aktie im Februar in einer volatilen Abwärtsbewegung von 16,47 EUR bis 12,07 EUR eingebrochen, um dann eine dynamische Erholung bis an den Widerstand bei 14,40 EUR zu vollziehen. Als dieser Ende März aber nicht nachhaltig überwunden werden konnte, gaben die Käufer mit ihren Bemühungen auf und überließen den Bären des Feld, die zuletzt für einen Einbruch unter das Märztief bei 11,42 EUR auf 10,93 EUR sorgten.

Doch auf der Basis dieser Abwärtsbewegungen ergibt sich für den Bereich um 10,24 bis 10,90 EUR ein Kurszielcluster, an bzw. über dem es zu einer Erholung respektive Trendwende kommen kann. Damit könnten auch weitere Verluste an die mittelfristigen Abwärtsziele bei 7,50 und 6,45 EUR verhindert werden, die ein Bruch des Kursziels bei 9,54 EUR auslösen würde.

Gelingt also eine Bodenbildung im Bereich von 10,24 bis 10,73 EUR, würde dies in einem Anstieg über 12,50 EUR münden und nach einem Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auch zu einer Kaufwelle bis 14,35 - 14,40 EUR führen. Darüber wäre dann eine Trendwende gelungen und mittelfristig mit einem Anstieg bis 16,47 EUR zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Unabhängig von der gemeldeten Personalie könnte die Aktie von Teamviewer zwischen 10,24 und 10,93 EUR einen Boden ausbilden und über 12,50 EUR in Richtung 14,40 EUR steigen. Dass die Meldung im Nachhinein als Startschuss einer Erholung interpretiert werden könnte, wäre dann fast eine Ironie der Charttechnik.

Teamviewer Chartanalyse (Tageschart)

