Tech Mahindra gewinnt fünf ISG Digital Case Study Awards™ 2021

Die Expertise von Tech Mahindra im Bereich von digitaler Transformation wird durch von Kunden bestätigte Erfolgsgeschichten anerkannt

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Services für digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von der Information Services Group (ISG), einer führenden weltweit tätigen Firma für Technologieforschung und -beratung, mit fünf ISG Digital Case Study Awards™ 2021 ausgezeichnet wurde.

Tech Mahindra ist eines von zwei Unternehmen, von denen jeweils fünf Fallstudien anerkannt wurden. Das ist unter den in diesem Jahr Geehrten die höchste Anzahl. Höhepunkte bei den Fallstudien sind:

Mining-Pit-Netzwerktransformation mit LTE und IoT, Ermöglichung besserer operativer Effizienz, zu 30 % erhöhte Netzabdeckung und zu 30 % reduzierte Kosten für Exxaro

Fernüberwachung von Industriemotoren mit prädiktiven Werkzeugen, Ermöglichung einer signifikanten Reduzierung der Ausfallzeiten und so mehr Kundenzufriedenheit für Nidec Motors

Intelligente Automatisierung ermöglichte eine schnellere Einführung neuer Lösungen, was zu einer 3,75-fachen Erhöhung der Rendite für eine führende kanadische Bank führte Die Bank konnte so außerdem rechtzeitige Lösungen für den Umgang mit der Pandemie einführen

Patient Engagement Platform ermöglichte es einem internationalen Pharmakonzern, bei seinen Patienten in Indien eine Medikamenten-Adhärenz von 90 % zu erreichen

Eine auf Blockchain basierende Lösung für Tata Teleservices reduzierte Spam-Anrufe und -Nachrichten an Kunden des Unternehmens von unregistrierten Vermarktern .

Padma Parthasarathy, globale Leiterin Beratung und digitale Dienste bei Tech Mahindra, sagte: „Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Ressourcen für die ganzheitliche digitale Transformation in verschiedensten Bereichen. Unsere Investition in digitale Ressourcen und ergebnisorientierte Lösungen wurde im Laufe dieses Prozesses von unseren Kunden gut aufgenommen. Ich bin äußerst stolz auf die Teams von Tech Mahindra auf der ganzen Welt, die sich sehr dafür eingesetzt haben, digitale Technik im Rahmen unserer Philosophie NXT.NOW für unsere Kunden im großen Maßstab voranzubringen.“

ISG wählte für die diesjährigen Awards Fallstudien von 39 Anbietern aus fast 250 Einreichungen aus, was eine Rekordzahl ist. Der Großteil der zur Bewertung eingereichten Initiativen für die digitale Transformation konzentrierte sich auf Verbesserungen der Kunden- und Nutzererfahrung sowie das damit verbundene Ziel, ein Spitzenumsatzwachstum zu erzielen.

„Aufgrund der Ereignisse des vergangenen Jahres hat sich die Einführung digitaler Technologien und Geschäftsmodelle beschleunigt“, sagte Paul Reynolds, ISG Partner und Chief Research Officer. „Die Verbesserung von Kunden- und Nutzererfahrung war das vorherrschende Ziel bei den Unternehmens-Provider-Projekten, die wir geprüft haben. Die transformative Rolle, die die Provider spielen, konnte durch die vielen innovativen, einflussreichen Lösungen belegt werden, die sie geliefert haben.“

Für die ISG Digital Case Study Awards werden die Zielsetzungen, Lösungen und Ergebnisse beurteilt, die über Projekte der digitalen Transformation realisiert werden. Technologie- und Serviceanbieter weltweit reichen Fallstudien ein, die vom Firmenkunden unabhängig bewertet und von einem Prüfungsausschuss aus Fachleuten für digitale ISG-Forschung untersucht werden. Die Auswahl basiert auf einer multidimensionalen Einschätzung des greifbaren Einflusses der digitalen Transformation auf das Unternehmen des Kunden sowie der Einzigartigkeit der Lösung des Providers.

