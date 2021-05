Tech & Wachstum, aber etwas konservativer? Versuch die Walt Disney-Aktie!

Willst du weiterhin auf Tech und Wachstum setzen, suchst aber nach einem konservativeren Weg? Wenn die Antwort darauf „Ja, eindeutig!“ lautet, ist ein Szenario überaus wahrscheinlich: Im Rahmen der aktuellen Tech-Korrektur hast du kalte Füße bekommen. Mit Blick auf die Volatilität ist das in Teilen verständlich.

Glücklicherweise existieren Möglichkeiten, wie man Tech und Wachstum unter einen Hut bekommen kann, sowie auch etwas konservativer. Die Aktie von Walt Disney könnte eine Option sein, die man in Erwägung ziehen kann. Riskieren wir daher einen Blick auf den Gesamtmix. Natürlich mit Blick auf die wesentlichen Eigenschaften.

Tech & Wachstum: Kann Walt Disney liefern!

Mit Blick auf die aktuelle Ausrichtung können wir eines festhalten: Tech und Wachstum ist definitiv vorhanden. Spätestens seitdem der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern im Streaming-Markt aktiv ist, folgt die Aktie sogar diesem Megatrend.

Das bedeutet: Walt Disney besitzt eindeutig den Charme einer Wachstumsaktie mit Tech-Akzenten. Eine Ausrichtung, die für Foolishe Investoren attraktiv sein könnte, zumal der US-Konzern überaus erfolgreich ist. Disney+ kommt inzwischen auf über 100 Mio. aktive Streamer, Hulu und ESPN+ haben weitere Mitglieder. Die Neuausrichtung mit einem Fokus auf Medien funktioniert daher.

Die Wachstumsgeschichte von Walt Disney ist überdies weiterhin intakt. Und das nicht nur, weil das Management in den nächsten Jahren insgesamt auf 350 Mio. aktive Streaming-Accounts kommen möchte. Nein, sondern auch, weil das Management aktiv daran arbeitet, das Momentum und Wachstum aufrechtzuerhalten. Mithilfe von Investitionen in Milliardenhöhe in exklusiven Content könnte weiteres Interesse an dem Dienst bestehen. Unter anderem das Star-Wars-Universum, Marvel oder auch andere starke Inhalte könnten zu einem Superkosmos im Streaming-Markt führen. Das ist es, worauf Investoren mit Tech- und Wachstumsfokus weiterhin setzen können.

Aber die defensive Klasse …?

Daneben besitzt Walt Disney eigentlich eine defensive Klasse neben den Stichworten Tech und Wachstum. Das eigentliche Kerngeschäft, unter anderem Freizeitparks, Kreuzfahrten und andere Segmente, bieten eine Menge Potenzial. Beziehungsweise eine Menge Cashflow.

Walt Disney hatte im Geschäftsjahr 2019 beispielsweise in den Freizeitparks Erlöse in Höhe von 26,2 Mrd. US-Dollar. Daraus konnte ein Ergebnis in Höhe von 6,758 Mrd. US-Dollar generiert werden. Das ist definitiv ein starkes, profitables Geschäftsmodell. Zumal Media ebenfalls auf ein Ergebnis in Höhe von über 7 Mrd. US-Dollar gekommen ist.

Walt Disney besitzt daher einen absolut profitablen Kern. Damit können die Wachstumsambitionen im Streaming-Segment unter anderem quersubventioniert werden. Oder, anders ausgedrückt: Die Wachstumsgeschichte ist etwas greifbarer mit einem profitablen defensiven Kern.

Auch der Content, der für Disney+ und Co. kreiert werden muss, muss nicht unbedingt erfolgserprobt werden. Die Wachstumsgeschichte ist daher aufgrund dieser Segmente weniger anfällig oder volatil. Auch wenn COVID-19 hier natürlich kurzzeitig eine Belastung darstellt. Tech und Wachstum ist hier jedoch defensiv möglich, nur eben etwas konservativer.

Der Artikel Tech & Wachstum, aber etwas konservativer? Versuch die Walt Disney-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images