TECHNOTRANS - War es das für die Bullen?

technotrans SE - WKN: A0XYGA - ISIN: DE000A0XYGA7 - Kurs: 20,150 € (XETRA)

Mit dem Crash im Frühjahr endete eine seit 2017 andauernde Abwärtsbewegung, in deren Zuge die Aktie in der Spitze über 80 % an Wert verlor. Mit einem spitzen V-Reversal startete dann wie bei vielen Aktien auf den Corona-Crash eine steile Rallybewegung. Diese trägt die Aktie bis fast an das Jahreshoch aus dem Januar. Knapp darunter liegt die langfristige Abwärtstrendlinie, an der es in dieser Woche zu Gewinnmitnahmen kommt.

Abwärtskorrektur könnte folgen

Ausgehend vom Widerstandsbereich der Abwärtstrendlinie könnte das Papier jetzt nach unten kippen und die Rally korrigieren. Bei 17,60 - 17,90 EUR findet die Aktie Unterstützungen. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist völlig offen. Kommen die Verkäufer in Schwung, könnte auch das Oktobertief bei 16,32 EUR oder darunter der Support bei 14,00 - 14,10 EUR angesteuert werden.

Ein Ausbruch über die Abwärtstrendlinie wäre nur ein kleines Signal für die Bullen, bei 22,80 - 23,50 EUR liegt eine noch viel stärkere Widerstandszone aus Horizontalwiderstand und EMA200 im Wochenchart. Erst oberhalb von 23,50 EUR entstehen große Kaufsignale für eine weitere Aufwärtsbewegung bis rund 27 und später 34 - 36 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)