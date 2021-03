„Teladoc Health ist dazu bestimmt, den Markt der Telemedizin zu dominieren“

Die Aktie von Teladoc Health ist eine attraktive Option, um vom wachsenden Markt der Telemedizin zu profitieren. Ein Megatrend, der in Zeiten von COVID-19 noch einmal signifikant beschleunigt worden ist, allerdings langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial besitzen dürfte.

Teladoc Health ist jedoch nicht der einzige Akteur in diesem Markt. Zuletzt ist es insbesondere Amazon gewesen, das mit dem Ausbau der eigenen Marktposition in diesem noch jungen Markt auf sich aufmerksam gemacht hat. Kein Zweifel: Es ist stets ein Fehler, Amazon zu unterschätzen. Allerdings kann man als Investor auch würdigen, dass dieser Markteintritt das Potenzial noch einmal unterstreicht.

Jetzt wiederum habe ich eine interessante Meinung gelesen, wonach Teladoc Health dazu bestimmt ist, den Markt der Telemedizin zu dominieren. Lass uns das im Folgenden einmal aus einer Foolishen Perspektive näher betrachten.

Teladoc Health: Dominant im Markt der Telemedizin …?

Genauer gesagt ist es ein interessanter Beitrag auf der Plattform SeekingAlpha gewesen, die diese These vorausgesagt hat. Das US-amerikanische Börsenportal glänzt in der Regel sehr häufig mit starken Analysen zu vielen Aktien. Kleiner Hinweis: Auch das kann eine Quelle für attraktive Analysen und Meinungsbilder sein.

Jetzt hat ein Schreiberling jedenfalls die These postuliert, dass Teladoc Health quasi prädestiniert dafür sei, den Markt der Telemedizin zu dominieren. Das liege zum einen an einem First-Mover-Vorteil. Immerhin verfüge der Konzern über ein starkes Netzwerk mit 52 Mio. bezahlenden Mitgliedern und 22 Mio. Nutzern, die gegen Gebühr die Dienstleistung nutzen.

Allerdings ist das nicht alles: Neben diesem First-Mover-Vorteil und dem Ökosystem sei es außerdem das langfristige Wachstumspotenzial und die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell zu skalieren. Sowohl was die Telemedizin selbst angeht als auch die Möglichkeiten, auf andere Lösungen und Dienstleistungen zu setzen. In diesem Kontext ist auch von Synergien mit Livongo Health die Rede, die zuletzt des Öfteren Thema gewesen sind.

Oder, wenn wir es zusammenfassen: Ein First-Mover-Vorteil, ein starkes Netzwerk und die Möglichkeit, viele Wachstumsoptionen auszuloten würde dazu führen, dass Teladoc Health im eigenen Markt zu einem Leader werden könnte. Das ist zumindest die These, die auf SeekingAlpha von einem Analysten vertreten worden ist.

Ganz ehrlich: Kaum etwas hinzuzufügen

Um es ganz ehrlich zu sagen: Dem kann ich eigentlich kaum noch etwas hinzufügen. Möglicherweise noch, dass die Amazon-Korrektur dazu geführt hat, dass der Börsenwert vergleichsweise gering ist. Derzeit ist Teladoc mit einer Marktkapitalisierung von 30,1 Mrd. US-Dollar bepreist. Für einen führenden Akteur in der Telemedizin und der digitalen Gesundheitsdienstleistungen ist das gewiss nicht viel.

Es könnte daher angebracht sein, weiterhin einen Blick auf diese spannende Aktie zu riskieren. Selbst wenn Teladoc Health nicht der Marktführer werden sollte, dürfte der Markt Raum für mehr als einen Akteur bieten. Das könnte eine B-Investitionsthese sein, die ebenfalls Potenzial besitzt.

