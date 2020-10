Teladoc Health: Starkes Wachstum, stärkeres Netzwerk …?!

Es ist weiterhin Berichtssaison und der gestrige Mittwochabend dürfte ein erstes Highlight im Rahmen dieser aufregenden Zeit gewesen sein. Unter anderem hat Teladoc Health frische Quartalszahlen präsentiert, die eines erneut gezeigt haben: Operativ profitiert dieser Telemedizin-Spezialist weiterhin von der COVID-19-Periode.

Werfen wir in diesem Sinne jetzt einen Foolishen Blick auf das Zahlenwerk. Sowie darauf, was Investoren sonst noch wissen sollten. Unter anderem ist die Prognose für das nächste Quartal nämlich überaus interessant, wie wir jetzt gleich sehen werden.

Teladoc Health: Das Q3 im Blick!

Doch bevor wir uns mit den Aussichten beschäftigen, wollen wir zunächst natürlich die Vergangenheit und die letzten drei Monate Revue passieren lassen. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein sehr solides Wachstum angehalten hat. Wenngleich auch bedingt durch die Sommermonate kein überproportionales im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Teladoc Health konnte im dritten Quartal jedenfalls einen Umsatz in Höhe von 288,8 Mio. US-Dollar generieren. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von 109 %, im zweiten Quartal hat der US-Telemedizinspezialist außerdem noch 241 Mio. US-Dollar präsentiert. Die ebenfalls wichtigen Visits lagen erneut bei 2,8 Mio. im dritten Quartal. Das entspricht einem Plus von 206 % im Jahresvergleich.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist außerdem, dass die Mitgliederzahlen von Teladoc Health weiter steigen: Per Ende des dritten Quartals kann das US-Unternehmen bereits 51,5 Mio. sogenannter U. S. Paid Memberships vorweisen, was einem Wachstum von 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hier könnte sich abzeichnen, dass mehr und mehr Nutzer weiterhin auf die telemedizinischen Lösungen setzen wollen. Die Visit-Fee-Only-Accesses ohne Mitgliedschaft kletterten hingegen um 15 % auf 21,8 Mio. Das zeigt möglicherweise ebenfalls, dass das Netzwerk der Mitglieder überproportional klettert. Eine solide Perspektive.

Ergebnisseitig hat Teladoc Health einen Nettoverlust in Höhe von 35,9 Mio. US-Dollar ausweisen müssen. Aber, immerhin: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 39,5 Mio. US-Dollar, was Profitabilität in Aussicht stellt.

Was Fools jetzt wissen müssen!

Teladoc Health hat somit ein Quartalszahlenwerk präsentiert, das in etwa innerhalb der Erwartungshaltung gelegen haben dürfte. Das erklärt auch die vergleichsweise verhaltende Reaktion der Marktteilnehmer, die die Anteilsscheine sogar kurzzeitig auf eine kleinere Talfahrt geschickt haben. Trotzdem ist das Zahlenwerk gut und wachstumsstark und deutet auf einen größeren, längerfristigen Netzwerkeffekt hin. Das sollten wir nicht vergessen.

Für das kommende Quartal rechnet das Management mit einem anhaltenden Wachstum: Die Umsätze sollen demnach in einer Spanne zwischen 294 und 304 Mio. US-Dollar liegen. Der Gesamtjahreswert soll zwischen 1,005 Mrd. US-Dollar und 1,015 Mrd. US-Dollar liegen. Außerdem soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erneut bei 21 bis 24 Mio. US-Dollar liegen, was zeigt: Positive Ergebnisse scheinen in Griffweite. Wobei auch der Merger mit Livongo Health eine kurzfristige Ergebnisbelastung sein wird.

Teladoc Health: Intakte Wachstumsgeschichte!

Auch im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison zeigt sich daher weiterhin: Hinter Teladoc Health steckt eine trendstarke und intakte Wachstumsgeschichte. Die Telemedizin ist weiter auf dem Vormarsch und könnte die Medizinwelt digitalisieren. Teladoc Health rüstet sich außerdem, unter anderem mit dem Livongo-Deal, um hier überproportional zu profitieren. Selbst wenn die Investoren kurzfristig mehr erwartet haben, so bleibt diese Wachstumsgeschichte unterm Strich brandheiß.

