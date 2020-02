Telekom-Chef Höttges ersetzt Achleitner im Daimler-Aufsichtsrat

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Daimler holt den Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, in den Aufsichtsrat.

Er werde als Vertreter der Anteilseigner der Hauptversammlung am 1. April vorgeschlagen, teilte das Unternehmen mit. Als ausgewiesener Fachmann für Digitalisierung in der Telekommunikation passe Höttges hervorragend in den Daimler-Aufsichtsrat, erklärte dessen Vorsitzender Manfred Bischoff. IT-Expertise wird mit immer stärker vernetzten und zunehmend automatisiert fahrenden Autos in der Branche immer wichtiger. Höttges nimmt den Platz des Deutsche-Bank-Aufsichtsratschefs Paul Achleitner im Aufsichtsgremium des Stuttgarter Dax-Konzerns ein. Dieser scheidet nach zwei Amtszeiten auf eigenen Wunsch aus.

Der Aufsichtsrat von Daimler verlängerte außerdem den Vertrag von China-Chef Hubertus Troska um fünf Jahre bis Ende 2025. Der 59-Jährige leitet das China-Geschäft seit Dezember 2012. Troska habe die Marke Mercedes-Benz auf dem mit Abstand wichtigsten Markt des Autobauers mit herausragendem Erfolg entwickelt und vorangetrieben, erklärte Bischoff. Strategisch wolle Daimler den konzernweiten Fußabdruck in China deutlich ausbauen. Forschung und Entwicklung, Produktion und Einkauf in China sollten weiter verstärkt werden.