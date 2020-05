Tencent: Mit 250-Mio.-US-Dollar-Beteiligung zu internationalem Wachstum? Das bedeutet es für die Investoren!

Die Aktie von Tencent ist eigentlich hervorragend durch die Zeit der Coronakrise gekommen. Derzeit notiert die Aktie auf einem Kursniveau von 48,88 Euro (06.05.2020) und damit in Reichweite der letzten Verlaufshochs. Noch am 19. Februar dieses Jahres und im Vorfeld des Corona-Crash erreichte die Aktie ein Zwischenhoch von 49,40 Euro.

Der Grund für diese Entwicklung ist eigentlich recht einfach: Als digitaler Konzern konnte Tencent von den Einschränkungen profitieren. Ja, sogar die chinesische Regierung hat sich die Qualitäten und insbesondere das Netzwerk des Konzerns zunutze gemacht. Ein Ritterschlag, der in der Bekämpfung des Virus Gold wert gewesen ist.

Jetzt wird wieder die Zukunft und die Wachstumsperspektive des Internetkonzerns interessant und relevant. Doch auch hier gibt es frische Neuigkeiten im Kontext einer millionenschweren Beteiligung. Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren diesbezüglich wissen sollten:

250 Mio. US-Dollar für 5 % an …

Wie Tencent nun verkündet hat, konnte man sich eine Beteiligung an einem weiteren Fintech sichern. Demnach habe man 250 Mio. US-Dollar für einen Anteil von 5 % an Afterpay bezahlt. Hinter diesem Namen versteckt sich ein australischer Payment-Dienstleister, der in Down Under weiteres Wachstum beinhalten könnte.

Mit einem solchen Schritt wird Tencent womöglich seine Internationalisierung und Globalisierung vorantreiben. Wie der Konzern im Kontext dieser Mitteilung gesagt hat, werde man künftig weiterhin in westliche Fintechs investieren, um die jeweiligen Märkte zu verstehen. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, um auch außerhalb des Reichs der Mitte Fuß zu fassen.

Dabei werden beide Unternehmen künftig voneinander profitieren. Tencent werde demnach Afterpay in sein digitales Angebot bei WeChat integrieren, um insbesondere zinslose Ratenzahlungen zu ermöglichen. Dadurch wächst einerseits natürlich die Attraktivität, über WeChat Dinge zu erwerben. Für Afterpay bietet sich hingegen die Möglichkeit, einen neuen Kundenkreis und mehr Transaktionsvolumen zu ergattern. Auch damit könnte Tencent unterm Strich Werte für sich schaffen und erweitern.

Eine kleinere Beteiligung

Zugegeben, die Beteiligung an Afterpay dürfte im asiatischen Großkonzern untergehen. Derzeit kommt der Tech-Konzern schließlich auf ein Börsengewicht von immerhin fast 500 Mrd. US-Dollar. Eine Beteiligung im Wert von gerade einmal 250 Mio. US-Dollar wird im Zahlenwerk kaum auffallen. Eine Auswirkung auf das Wachstum sollten Investoren daher besser nicht erwarten.

Wohl aber von der Strategie, die hier hintergründig mitschwingt: Dass Tencent verstärkt in kleinere westliche Fintechs investieren will, wird zwangsläufig Erfahrung nach sich ziehen: Wie sind regionale Gewohnheiten, was das digitale Bezahlen angeht? Welche Vorlieben existieren in der westlichen Welt? In Australien? In Europa? All das wird man womöglich durch Beteiligungen bei solchen Fintechs in Erfahrung bringen können.

Das kann helfen, die Internationalisierung des Konzerns voranzutreiben, wobei sich Tencent gleichzeitig potenzielle Partner für die jeweiligen Märkte sichert. Eine Win-win-Situation in vielerlei Hinsicht. Wobei der chinesische Tech-Konzern mittelbar und unmittelbar profitieren kann.

Klein, aber oho? Ja, das könnte hinkommen!

Im Endeffekt wird dieser einzelne Schritt effektiv wenig bewirken können. Da diese Beteiligung jedoch ein Mosaikstein innerhalb einer künftigen Strategie ist, ist das Aktienpaket von Afterpay zu begrüßen. Für die Internationalisierung und die Expansion kann das ein bedeutender Vorteil werden.

Wie groß der ist? Das wird die Zeit zeigen. Und die weiteren Beteiligungen, die Tencent künftig eingehen muss. Allerdings kann das jetzt ein Aspekt sein, den Investoren bei der internationalen Ausrichtung im Auge behalten können.

The post Tencent: Mit 250-Mio.-US-Dollar-Beteiligung zu internationalem Wachstum? Das bedeutet es für die Investoren! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tencent Holdings.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images