TESLA - Aktie bricht aus

Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 900,40 USD. Anschließend setzte eine Korrektur ein. Dabei war die Marke bei 780,10 USD ein wichtiger Sell-Trigger. Diese Korrektur führte die Aktie am 19. Mai 2021 auf ein Tief bei 539,49 USD.

Dieses Tief testete der Wert am 19. Mai 2021 erneut. Danach startete eine Rally. Am 30. Juli kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar. Seitdem setzt die Aktie die Rally unter Schwankungen fort. In den letzten beiden Handelstagen zog der Aktienkurs deutlich an. Gestern kam es zum Ausbruch über den Widerstand bei 780,10 USD.

Rally kann weitergehen

Etabliert sich die Tesla-Aktie über 780,10 USD, dann erschließt sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Die Aktie könnte dann in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung des Allzeithochs ansteigen. Ein Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 726,94-711,49 USD wäre ein negatives Zeichen für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung 648,84 USD kommen.

