Tesla-Aktie: Wieder Kehrtwende beim Bitcoin?

Bei der Tesla-Aktie hat es zuletzt die eine oder andere Kehrtwende beim Thema Bitcoin gegeben. Zunächst kaufte der US-amerikanische Elektroautobauer und kündigte an, die Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptieren zu wollen. Dann plötzlich und nach wenigen Wochen gab es eine Kehrtwende.

Jetzt wiederum hat sich der Chef hinter der Tesla-Aktie, Elon Musk, erneut im Rahmen einer Krypto-Konferenz zum Thema Bitcoin geäußert. Sowie darüber, dass der Elektroautobauer zukünftig wieder die Währung akzeptieren könnte. Auch das dürfte wieder Volatilität in diesen Sachverhalt bringen.

Tesla-Aktie, Bitcoin & Elon Musk: Die Wieder-Rückkehr …?

Genauer gesagt ist es Elon Musk, der sich jetzt im Rahmen der Krypto-Konferenz „The B Word“ zu vielen Themen geäußert hat. Meldungen, wonach der Visionär selbst den Bitcoin besitzt, sowie auch Dogecoin und Ethereum, machen derzeit die Runde. Aber das ist eben nicht alles.

So äußerte sich der Visionär dazu, warum Tesla keinen Bitcoin mehr akzeptiere. Elon Musk zufolge gehe es bei Tesla darum, nachhaltige Energien zu fördern. Man könne kein Unternehmen sein, das eine solche Mission besitzt, aber sich gleichzeitig nicht um den Energieverbrauch der digitalen Münze kümmere. Wobei ein Kritikpunkt für mich zumindest bleibt: Das hätte man auch schon früher wissen können.

Man beobachte bei Tesla allerdings den Markt. Und Elon Musk vermutlich auch. Zudem sehe man erste Fortschritte, wie beispielsweise das Schließen einiger wenig nachhaltiger Kohlekraftwerke in China. Sobald der Anteil erneuerbarer Energie bei nachhaltig über 50 % läge, könnte die Akzeptanz wiederkommen. Man prüfe derzeit noch, was an diesen Zahlen dran ist.

Tesla-Chef Elon Musk schließt eine Rückkehr zum Bitcoin als Zahlungsmittel im Rahmen dieser Konferenz daher nicht aus. Das wäre ein weiterer möglicher Richtungswechsel noch in diesem Jahr. Ob die Begründung Investoren überzeugen kann? Ansichtssache.

Das Problem mit der Konstanz

Ob Tesla und Elon Musk zu den Bitcoin-Fans und -Befürwortern zählen und ob sich daraus Probleme ergeben, das ist für mich vielleicht gar nicht mehr die Frage. Der Umgang des umtriebigen, visionären CEOs hingegen schon. Konsequente Richtungswechsel bei diesem eigentlich unbedeutenden Thema (es sollte eigentlich um Elektroautos gehen) bedeuten wenig Konstanz. Das ist ein Problem für mich und eine mögliche Investitionsthese.

Warten wir es daher ab, ob es eine Bitcoin-Renaissance bei Tesla gibt. Aber auch, wie lange sie hält, wenn sie denn kommt. Überzeugt, dass hier das letzte Wort gesprochen ist, bin ich jedenfalls nicht.

Der Artikel Tesla-Aktie: Wieder Kehrtwende beim Bitcoin? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images