Tesla: Neuer Quartalsrekord – 200.000 ausgelieferte Fahrzeuge – für Kursgewinne reicht das jedoch nicht mehr

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge zur Kundschaft gebracht als je zuvor in einem Vierteljahr. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gab am Freitag Auslieferungen von 201 250 Autos bekannt, damit wurde der Rekord von 184.800 Fahrzeugen aus dem Vorquartal gebrochen.

Tesla produzierte in den drei Monaten bis Ende Juni nach eigenen Angaben 206.421 Autos, auch das entspricht einem Bestwert. Der Großteil entfiel mit 204.081 Stück auf die Modelle 3 und Y. Trotz der starken Zuwächse blieben die Zahlen leicht unter den Markterwartungen und konnten Teslas Aktien vorbörslich zunächst nicht ins Plus hieven.

Das Unternehmen zeigte sich dennoch zufrieden. „Unsere Teams haben herausragende Arbeit geleistet“, verkündete Tesla mit Blick auf die unter Logistikproblemen leidende Lieferkette. Die Autobranche ächzte zuletzt unter einem Mangel an Computerchips, außerdem wurde das Geschäft durch Containerknappheit und Staus in vielen Häfen belastet.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Nach dem scheinbar nicht enden wollenden Höhenflug der letzten zwei Jahre hat die Tesla-Aktie bereits Anfang 2021 ihr Momentum verloren und eine deutliche Korrektur verzeichnet. Angesichts des kometenhaften Aufstiegs der Aktie, der das Unternehmen zum wertvollsten Autobauer der Welt gemacht hat, ist das im Nachhinein ein nachvollziehbarer Verlauf. Die Tatsache, dass Tesla immer noch sehr hoch bewertet ist, zeigt, wie stark der Markt das Unternehmen und dessen Chancen als Technologiewert einschätzt.

Dass die Auslieferungszahlen steigen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, doch der Weg ist noch weit und in der Aktie bleibt weiterhin eine extrem hohe Erwartungshaltung eingepreist. Mittelfristig muss Tesla es schaffen, auch ohne den Verkauf von Emissionszertifikaten profitabel zu werden – momentan gelingt das noch nicht und auf diesen Eckpfeiler wird sich das Unternehmen angesichts der Branchen-Fortschritte in diesem Bereich nicht mehr lange verlassen können.

Langfristig muss Tesla beweisen, dass es wirklich mehr als ein reiner Autobauer ist und als Technologie-Unternehmen den erwarteten Impact auf die angesteuerten Märkte haben kann.

Titelfoto: canadianPhotographer56 / shutterstock.com

