TESLA - Neuer Rallyversuch?

Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 900,40 USD. Anschließend startete eine Korrekturbewegung, in deren Verlauf der Wert zweimal auf die Unterstützung bei 545,00 USD zurückfiel.

Seit dem zweiten Test dieser Marke vom 19. Mai 2021 zieht der Wert wieder an. Am 29. Juli kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Hoch bei 726,94 USD lief der Wert zunächst seitwärts, ehe es vom 13.-17. August zu einem kleinen Einbruch kam. Dieser Einbruch kann aber als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend gewertet werden. Dabei fiel der Wert auch auf den Aufwärtstrend seit 08. September 2020 zurück.

Zuletzt zog der Aktienkurs wieder etwas an. Gestern kam es zu einem Anstieg über die Widerstandszone zwischen 697,62 USD und 700,00 USD.

Neuer Rallyschub möglich

Damit könnte sich die Aktie in einer weiteren Rally befinden. Neben dem bisherigen Hoch bei 726,94 USD ist vor allem der Widerstand bei 780,10 USD zu beachten. Ein Ausbruch über diese Hürde würde den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen.

Sollte der Wert allerdings unter das Tagestief vom 17. August bei 648,84 USD abfallen, dann könnte der Wert kurzfristig unter Druck geraten. Ein erneuter Rücksetzer in Richtung 545,00 USD wäre dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

Hersteller von EV-Ladestationen bricht auf neue Allzeithochs aus

ADYEN - Kursexplosion ans Rallyziel!

Technologie-Nebenwert auf attraktivem Kaufniveau

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)