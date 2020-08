Tesla und Apple mit Aktiensplit: Was man jetzt beachten muss

Anouch Wilhelms, Société Générale, erklärt in der Sendung "Zertifikate Aktuell", warum Unternehmen diesen Schritt gehen und was Anleger im Zuge eines Aktiensplits beachten müssen. Was im Zertifikatebereich im Vorfeld dieses Termins gerade bei US-Techwerten besonders gefragt war, erklärt er im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: US0378331005, US88160R1014, US6311011026