Die 105 Unterzeichner der Verpflichtung erwirtschaften weltweit zusammen einen Jahresumsatz von über 1,4 Billionen US-Dollar und haben mehr als fünf Millionen Mitarbeiter in 25 Branchen in 16 Ländern

„The Climate Pledge“ ist eine von Amazon und Global Optimism gemeinsam begründete Verpflichtung, die Ziele des Pariser Abkommens 10 Jahre früher zu erreichen und bis 2040 einen Netto-Null-Kohlenstoffausstoß zu erreichen.

Heute gaben Amazon und Global Optimism bekannt, dass mittlerweile mehr als 100 Unternehmen The Climate Pledge unterzeichnet haben. Zu den 52 neuen Unterzeichnern, die sich heute „The Climate Pledge“ angeschlossen haben, gehören bekannte Marken wie Alaska Airlines, Colgate-Palmolive, HEINEKEN, PepsiCo, Telefónica und Visa. Die Unterzeichner der Verpflichtung erwirtschaften insgesamt weltweit einen Jahresumsatz von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar und beschäftigen mehr als fünf Millionen Mitarbeiter in 25 Branchen in 16 Ländern – was verdeutlicht, welchen kollektiven Einfluss „The Climate Pledge“ auf den Kampf gegen den Klimawandel haben kann.

Die Unterzeichner von „The Climate Pledge“ stimmen zu:

Treibhausgasemissionen regelmäßig zu messen und darüber zu berichten.

Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris durch echte geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, einschließlich Effizienzsteigerungen, erneuerbarer Energien, Materialreduzierungen und anderer Strategien zur Beseitigung von CO2-Emissionen.

Alle verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und für die Gesellschaft vorteilhafte Kompensationen zu neutralisieren, um bis zum Jahr 2040 einen jährlichen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null zu erreichen – ein Jahrzehnt vor dem im Übereinkommen von Paris festgelegten Ziel von 2050.

Alle Unterzeichner ergreifen wissenschaftlich fundierte, wirkungsvolle Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel, indem sie Innovationen u. a. in den Bereichen Effizienz der Lieferkette, nachhaltiger Transport, Kreislaufwirtschaft, saubere Energielösungen entwickeln. Viele Unternehmen binden auch ihre Kunden sinnvoll in ihre Bemühungen um Netto-Null-Emissionen ein – mit Initiativen, die sich auf innovative Verpackungen und nachhaltiges Produktdesign und -entwicklung konzentrieren, während sie gleichzeitig Lösungen anbieten, die die Kunden befähigen, ihre eigenen Emissionen mithilfe von Aufklärungskampagnen und nachhaltigen Einkaufserlebnissen zu reduzieren.

„Vor weniger als zwei Jahren war Amazon Mitbegründer von ‚The Climate Pledge‘ und rief andere Unternehmen dazu auf, das Übereinkommen von Paris zehn Jahre früher zu erreichen – mittlerweile haben mehr als 100 Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von über 1,4 Billionen US-Dollar und mehr als 5 Millionen Mitarbeitern die Verpflichtung unterzeichnet“, sagte Jeff Bezos, der Gründer und CEO von Amazon. „Wir sind stolz darauf, mit den anderen Unterzeichnern an einem Strang zu ziehen und unsere Größenvorteile zu nutzen, um die Wirtschaft durch echte wirtschaftliche Veränderungen und Innovationen zu dekarbonisieren.“

„Wir haben bei der Gründung von ‚The Climate Pledge‘ geholfen, um ein Modell zu etablieren, das die Dekarbonisierung bei den ehrgeizigsten Unternehmen beschleunigt“, sagte Christiana Figueres, die frühere UN-Klimachefin und jetzige Gründungsgesellschafterin von Global Optimism. „Heute sind mehr als 100 Unternehmen, darunter bekannte Marken und Unternehmen aus allen Branchen, an ‚The Climate Pledge‘ mit seinem Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2040 beteiligt. Sie zeigen, dass eine schnellere Umsetzung der Dekarbonisierung ihrer Unternehmen ein Weg hin zum Wettbewerbsvorteil ist. Es besteht kein Zweifel, dass wir uns an einem entscheidenden Wendepunkt befinden, um die im Übereinkommen von Paris angestrebte kohlenstoffarme Wirtschaft zu realisieren. Ich spreche den Führungsspitzen der Unternehmen, die ‚The Climate Pledge‘ bereits beigetreten sind, meine Anerkennung aus und freue mich darauf, die nächsten 100 zu begrüßen.“

Amazon und Global Optimism begrüßen die neuen Unterzeichner, die sich „The Climate Pledge“ verpflichtet haben.

AECOM Mace Group Alaska Airlines Morgan Sindall Group Airmee Natural Capital Partners Atlantia Optimus Ride Bellrock Group PepsiCo Blacklane Pollination Colgate-Palmolive Portland General Electric Convoy Posti Delphis Eco Pregis Direct Healthcare Solutions Ltd. Protector Cellars Edmonton International Airport Quorn Foods Elisa Corporation Rail Delivery Group EV Private Equity Royal Philips FILA Solutions Russell Group Graebel Sainsbury’s Greencore Group SecuriGroup HEINEKEN Sonnedix HH Global Springer Nature Group IGS Energy Storegga Geotechnologies IMI STV Group Inn at Laurel Point Telefónica Karma Automotive Teleperformance LeasePlan The Sustainable City LifeStraw Urenco Lil Packaging Ltd. UST Lime Visa

Informationen über alle 52 neuen Unterzeichner, die sich „The Climate Pledge“ verpflichtet haben, finden Sie auf dem Blog About Amazon. Zu den neuen Unterzeichnern gehören:

Alaska Airlines

Alaska Airlines fliegt mehr als 120 Ziele in den USA, Mexiko, Kanada und Costa Rica an und erreicht über die Oneworld Alliance Ziele auf der ganzen Welt. Das Unternehmen engagiert sich seit Langem für die Menschen und die Umwelt und ergreift mutige Maßnahmen, um die Auswirkungen auf das Klima kurz- und langfristig zu reduzieren und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dazu gehören die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz der Flotte, die Standardisierung und Ausweitung der Nutzung neuester Technologien aus den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für die Planung optimierter Routen, Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen, die Zusammenarbeit mit der Regierung und der Industrie mit dem Ziel einer Ausweitung der Verfügbarkeit und des Einsatzes nachhaltiger Flugkraftstoffe, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis zu 80 % weniger Kohlendioxidemissionen verursachen, die Erforschung und Weiterentwicklung neuartiger Antriebskonzepte auf Grundlage von Elektrifizierungstechnologien für den Regionalflugverkehr und die Investition in glaubwürdige CO2-Kompensationen zur Schließung etwaiger Lücken zwischen Ist und Ziel. Das Unternehmen ist bereits dabei, Emissionen durch Flottenoptimierung zu reduzieren, spart Treibstoff durch die einzigartig gestalteten Winglets seiner Flugzeuge und eine Navigationstechnologie, die die effizienteste Route ermittelt. Im Rahmen seines umfangreichen Programms für soziale und ökologische Nachhaltigkeit LIFT lädt Alaska Airlines seine Kunden dazu ein, ihre Meilen zu spenden und gemeinnützige Organisationen wie die Nature Conservancy und UNCF zu unterstützen, mit „The Good Traveler“ CO2-Kompensationen zu erwerben und Abfall durch Recycling an Bord (aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend ausgesetzt) und durch Reisen mit wiederverwendbaren Wasserflaschen der #FillBeforeYouFly-Initiative des Unternehmens zu reduzieren.

„Wir bei Alaska Airlines wissen, dass Reisen das Leben der Menschen maßgeblich verändern können, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sozial und ökologisch verantwortlich zu handeln“, sagte Ben Minicucci, der CEO von Alaska Airlines. „Wir befinden uns auf einer Reise, durch die wir sicherstellen wollen, dass Nachhaltigkeit ein Kernbestandteil unserer Kultur ist, und wir sind dankbar für die Partner in der Luftfahrtbranche und darüber hinaus, die gemeinsam mit uns den Weg hin zur Netto-Null-Realität beschreiten. Wir müssen wirklich zusammenhalten, um das zu erreichen, und die Zusammenarbeit mit den anderen nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen im Rahmen von ‚The Climate Pledge‘ ist ein wichtiger Schritt.“

Colgate-Palmolive

Auf der ganzen Welt entwickelt Colgate-Palmolive neue Ideen für eine gesündere Zukunft für alle Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten. Das Unternehmen setzt sich für den Umweltschutz ein, indem es Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel vorantreibt. Eine wesentliche Priorität ist die flächendeckende Nutzung erneuerbarer Energie in allen Betrieben bis 2030 durch Solaranlagen und Stromabnahmeverträge. Mit bekannten Marken wie u. a. Colgate, Palmolive, Tom's of Maine und Hill's beliefert Colgate-Palmolive Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat sich dem Wachstum und einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Betriebsführung für seine Mitarbeiter, Kunden und die Gemeinden, in denen es tätig ist, verschrieben. Es strebt regelmäßig nach besseren und nachhaltigeren Möglichkeiten zur Herstellung seiner Produkte und Verpackungen und sucht nach Möglichkeiten, weniger Kunststoff, Wasser und Energie bei gleichzeitiger Minimierung des Abfalls zu verbrauchen. Im Jahr 2019 stellte Colgate die erste recycelbare Zahnpastatube vor und verfolgt das Ziel, sein weltweites Produktprogramm bis 2025 umzustellen. Colgate gibt seine Technologie jetzt auch an Dritte, einschließlich Wettbewerbern, weiter, um so für eine Umstellung aller Tuben zu sorgen. Das Unternehmen geht darüber hinaus mit seiner Initiative „Save Water“ beim Wassersparen voran und fordert seine Kunden dazu auf, beim Zähneputzen den Wasserhahn zu schließen. Dadurch wurden seit 2016 bereits 155 Milliarden Gallonen Wasser und 8,3 Millionen Tonnen Treibhausgas eingespart.

„Colgate ist stolz darauf, sich ‚The Climate Pledge‘ anzuschließen, da wir wissen, dass Verantwortlichkeit, Partnerschaft und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um die nachhaltigen Umweltverbesserungen zu erreichen, die wir uns alle wünschen“, sagte Prabha Parameswaran, Global President von Colgate-Palmolive. „Die Marke Colgate ist in mehr Haushalten zu finden als jede andere. Daher haben wir die außerordentliche Chance – und Verantwortung – angenommen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und Maßnahmen gegen den Klimawandel voranzutreiben. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, und verpflichten uns, noch mehr zu tun, während unser Unternehmen sich intensiv darum bemüht, eine gesündere Zukunft für alle Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten zu gestalten.“

HEINEKEN beliefert Verbraucher auf der ganzen Welt und weiß, wie wichtig es ist, nicht nur ein profitables, sondern auch ein nachhaltiges Unternehmen zu führen. Mit der über zehn Jahre laufenden Initiative für nachhaltige Entwicklung, „Brew a Better World“, stellt das Unternehmen seine Bindung an die UN-Nachhaltigkeitsziele unter Beweis und erstellt einen Fahrplan zu diesen Zielen und den darin festgelegten Vorgaben, um einen bedeutsamen und transparenten Beitrag zum Schutz des Planeten, zur Sicherung des Wohlstands und zur Bekämpfung der Armut zu leisten. Im Rahmen dieser Initiative hat HEINEKEN in seinen Betrieben seit 2008 bereits eine Senkung der CO2-Emissionen um 51 % und des Wasserverbrauchs um 33 % erzielt. Die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette „von der Gerste bis zur Bar“, denn es setzt sich sowohl für nachhaltige Landwirtschaft, Brauerei, Verpackung und Vertrieb als auch für einen verantwortungsvollen Konsum von Alkohol ein.

„Seit über 150 Jahren engagieren wir uns mit großer Leidenschaft dafür, einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum zu haben. Wir wissen, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn es unseren Mitarbeitern, dem Planeten und der Gesellschaft in unserem Umfeld gut geht“, sagte Dolf van den Brink, der Vorsitzende und CEO von HEINEKEN. „Das bedeutet, dass wir bei jeder unserer Aktivitäten auf ‚Brew a Better World‘ fokussiert sind. Wir wissen, dass Taten mehr sagen als Worte und dass eine echte und dauerhafte Veränderung nur durch gemeinsame Anstrengungen möglich ist. Wir müssen ganzheitlich denken und handeln, wenn es um den positiven Einfluss von ‚Brew a Better World‘ auf das gesamte Ökosystem von HEINEKEN geht – einschließlich unserer Mitarbeiter, Partner und Lieferanten, nicht staatlichen Organisationen, Regierungen, lokalen Gemeinden und anderen Interessengruppen. Durch unseren Beitritt zu ‚The Climate Pledge‘ verstärken wir unseren Einsatz für Nachhaltigkeit, und wir freuen uns, einer Gemeinschaft beizutreten, die untereinander Wissen, Ideen und Best Practices austauscht.“

PepsiCo

PepsiCo mit seinem Portfolio bekannter Marken – wie u. a. Quaker, Walkers, Gatorade, Doritos und SodaStream – und einer breiten Palette von Lebensmittel- und Getränkeprodukten, die von Kunden auf der ganzen Welt konsumiert werden, hat sich dazu verpflichtet, seine Größe, Reichweite und Kompetenz dafür zu nutzen, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem aufzubauen. PepsiCo stellt sich ein Lebensmittelsystem vor, das Ernährung und Genuss bietet und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung weiter vorantreibt, ohne die natürlichen Grenzen des Planeten zu überschreiten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die Bekämpfung der Wasserunsicherheit, die Vermeidung von Plastikmüll, die Entwicklung nährstoffreicherer und nachhaltigerer Produkte und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in seiner gesamten Wertschöpfungskette. Im Rahmen dieser Maßnahmen bemüht sich PepsiCo darum, eine Welt zu schaffen, in der Verpackungen nicht zu Abfall werden. Derzeit sind 88 % der Verpackungen des Unternehmens recycelbar, kompostierbar oder biologisch abbaubar, und Ziel ist, bis 2025 eine Quote von 100 % zu erreichen. PepsiCo baut darüber hinaus sein Programm „Sustainable from the Start“ weiter aus, eine Initiative, die die Umweltauswirkungen in jeder Phase der Produktentwicklung beleuchtet. Im Januar 2021 kündigte PepsiCo das neue auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Ziel an, seine Kohlenstoffemissionen bis zum Jahr 2030 um mehr als 40 % zu senken (im Vergleich zum Ausgangsjahr 2015). Damit hat das Unternehmen seine bisherige Klimaschutzverpflichtung mehr als verdoppelt und sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

„PepsiCo freut sich sehr über seinen Beitritt zu ‚The Climate Pledge‘, denn wir werden unsere Arbeit für ein nachhaltigeres und regenerativeres Lebensmittelsystem fortsetzen“, sagte Ramon Laguarta, der Vorsitzende und CEO von PepsiCo. „In einer Zeit, in der sich die Welt darum ringt, sich von dem Schock einer globalen Pandemie zu erholen, sind gemeinschaftliche Lösungen für gemeinsame Herausforderungen unerlässlich. Wir alle müssen unseren jeweiligen Beitrag leisten, aber auch zusammenstehen, um den Klimawandel zu bekämpfen und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.“

Telefónica

Als einer der größten Telefonanbieter und Mobilfunknetzbetreiber der Welt hat sich Telefónica verpflichtet, seine eigene CO2-Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig Lösungen anzubieten, die es den Kunden ermöglichen, ihre eigenen Emissionen zu verringern. Telefónica hat sich bereits dazu verpflichtet, die Emissionen seiner gesamten Wertschöpfungskette in Übereinstimmung mit dem 1,5-Grad-Celsius-Ziel zu reduzieren. Dazu gehört die Verpflichtung, bis zum Jahr 2025 in allen Betrieben an den wichtigsten Märkten (Spanien, Großbritannien, Deutschland und Brasilien) Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wobei die Betriebe in Lateinamerika und die übrige Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen sollen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer Emissionen durch Konnektivität und seine Eco-Smart-Services zu unterstützen. Dabei handelt es sich um ein Produktsiegel, das Käufern dabei hilft, Nachhaltigkeitskriterien auf einfache Weise in ihre Kaufentscheidungen einfließen zu lassen. Im vergangenen Jahr half Eco Smart den Kunden dabei, mehr als 9,5 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden, was als Kohlenstoffäquivalent der Pflanzung von 158 Millionen Bäumen entspricht.

„Unsere Strategie in Bezug auf Energie und Klimawandel konzentriert sich darauf, unsere Auswirkungen zu mindern, neue Chancen zu nutzen und sich weiterzuentwickeln, um Klimarisiken zu bekämpfen“, sagte Elena Valderrábano, Global Director für Unternehmensethik und Nachhaltigkeit von Telefónica. „Durch unseren Beitritt zu ‚The Climate Pledge‘ unterstreichen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit und freuen uns, uns einer Gruppe anderer führender Unternehmen anzuschließen, für die Nachhaltigkeit an erster Stelle steht.“

Visa

Als führendes internationales Unternehmen für Zahlungstechnologien hat sich Visa verpflichtet, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und integrativeren Welt beizutragen und damit auch eine führende Rolle beim weltweiten Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu spielen. Die Nachhaltigkeitsbilanz von Visa umfasst das Erreichen des Ziels, im Jahr 2020 komplett auf vollständig erneuerbaren Strom umzusteigen, die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Büros und Rechenzentren durch Energie- und Wassereffizienz, Vermeidung von Deponieabfällen und ein weltweites „Green Teams“-Programm für Mitarbeiter. Zur Unterstützung dieser Bemühungen gab Visa im Jahr 2020 eine grüne Anleihe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar aus, die vermutlich die erste dieser Art eines digitalen Zahlungsnetzwerks ist. Visa initiiert und fördert auch weiterhin nachhaltigen Handel durch strategische Partnerschaften und Programme, die sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeit in Zahlungskarten und -konten zu verankern und nachhaltiges Verhalten durch seine Arbeit in den Bereichen Verkehr, Laden von Elektrofahrzeugen, Reisen und Tourismus zu unterstützen.

„Wir bei Visa haben uns der Nachhaltigkeit und der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben“, sagte Alfred F. Kelly Jr., der Vorsitzende und CEO von Visa. „Wir sind stolz darauf, ‚The Climate Pledge‘ im Rahmen unserer Verpflichtung, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, beizutreten, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Unterzeichnern diese wichtige Arbeit voranzutreiben.“

Über „The Climate Pledge“

Im Jahr 2019 riefen Amazon und Global Optimism gemeinsam das Klimaschutzversprechen „The Climate Pledge“ ins Leben, eine Verpflichtung, die Vorgaben des Pariser Abkommens zehn Jahre früher zu erreichen und bis 2040 netto klimaneutral zu sein. Mittlerweile haben 105 Organisationen „The Climate Pledge“ unterzeichnet und damit ein wichtiges Signal gesendet, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, schnell wachsen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.theclimatepledge.com.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/about.

Über Global Optimism

Global Optimism existiert, um bahnbrechende und branchenweite Veränderungen herbeizuführen. Das Erreichen einer emissionsfreien Zukunft ist keine weit in der Ferne liegende Herausforderung. Es ist eine, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Jede wissenschaftliche Bewertung zeigt, dass wir unsere Emissionen zwischen 2020 und 2030 halbieren müssen, um das Ziel von Netto-Emissionen von Null bis 2050 zu erreichen und die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Die Bewältigung der Klimakrise ist nur möglich, wenn alle überall ihren Beitrag leisten. Wir arbeiten mit gleichgesinnten Kollektiven aus allen Branchen zusammen, die bereit sind, in die erforderlichen Entscheidungen zu investieren, um sich auf diese herausfordernde – lebensbejahende – Reise zu begeben. Weitere Informationen finden Sie unter https://globaloptimism.com/.

